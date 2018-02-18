記者鄧富珍／彰化報導

將有關南瑤宮歷史脈絡、建築美學與傳統文化以及信眾等元素結合，再透過多媒材藝術方式呈現的第二屆「出彰化城」藝術展，正同步在彰化美術館五樓展廳、南瑤宮的地窖特展室及正殿右護龍等處展出，此一綜合南瑤宮各項藝術風貌的特展，春節期間不打烊，市長邱建富歡迎大家，到南瑤宮參香兼欣賞藝術作品。

邱市長指出，第二屆「出彰化城」藝術展，是由忠實的南瑤宮媽祖信徒且多年來熱中於協助推廣南瑤宮媽祖文化的醫師陳俊德所精心策展的，他共邀請了十位藝術家與已有280多年歷史的南瑤宮合作，共同舉辦此次極為難得一見的特展。

彰化市長邱建富等人在南瑤宮地窖特展室欣賞糖塑媽祖雕像。圖／記者鄧富珍攝

第二屆「出彰化城」藝術展中的糖塑媽祖藝術創作。圖／記者鄧富珍攝

此次展覽是以彰化美術館五樓為主要展場，並將其中有關國際藝術家的作品，延伸至南瑤宮展出。彰化美術館展覽至2月25日止，南瑤宮部分的展期則延長至笨港進香前3月22日才結束。

策展人陳俊德醫師表示，希望藉由展覽讓台灣現代美術館走出去，與地方民眾有更多的互動和推廣，也期盼台灣一般的古蹟寺廟的文化能跨入美術館，去呈現宗教與文化藝術的連結與交流，因此促成此次展覽；陳醫師也強調，這次展覽可說是一次台灣最具規模、最有系統連結美術館與傳統廟宇領域的展覽。

第二屆「出彰化城」藝術展。圖／記者鄧富珍攝

第二屆「出彰化城」藝術展。圖／記者鄧富珍攝

第二屆「出彰化城」藝術展。圖／記者鄧富珍攝

特別的是，參展者中有位日本籍的Yuka Otani，她是此次十位參展者中唯一的外籍藝術家。Yuka Otani這次在南瑤宮地窖特展室與彰化美術館皆有作品展出，在南瑤宮地窖特展室（位在北側香客大樓地下室）展出的是多媒體裝置藝術作品《The Ocean Inside You, The Ocean Inside Me》，包括九尊媽祖的糖塑雕像與她親自來台灣海洋接收環境音的錄像作品為聚焦，相當具有創意。

此外，在南瑤宮展出的還有由翁國嵩，以媽祖與左右護法-千里眼、順風耳的造型所製作的「金屬線狀塑形」作品，擺設於正殿右護龍的福德正神神龕前，線狀的造型也同樣很吸睛。