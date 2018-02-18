大家好，這裡是正經遊戲，我是正經小弟。

說起五軍之戰，也許你們會想到霍比特人。但是今天說的五軍之戰可不是一個關於魔王與指環的故事，而是《王者榮耀》春節推出的新模式——五軍之戰。遊戲中常常有強大到讓人手足無措的二人組，讓我們看看他們在五軍之戰中會有怎樣的神通。

冰火雙殺：甄姬周瑜

甄姬擅長用水來控制和傷害敵人，具有強大的控制和輸出能力。周瑜則主要運用風和火，減速，眩暈，擊退，持續傷害，無所不能。都說水火不容，然而這傳說中的冰火兩重天組合，毀天滅地，有控有爆發，所到之處，寸草不生。

冰天雪地：甄姬王昭君

和甄姬周瑜類似，只是少了周瑜遍地火海的噁心，取而代之的是更強的控制與爆發能力。退可遠處消耗，高傷害的小技能與多重控制不愁收不到人頭。進可硬剛刺客，只要兩個人抱團在一起，一旦有刺客或者肉切進來，面臨的便是凜冬已至，洛神降臨。剛出門就被凍死的感覺真酸爽！

裝完逼就跑真刺激：李白韓信

李白和韓信都是高機動性的刺客型英雄，擁有多段位移的他們，身法敏捷到敵人捕捉不到他們的身影。混戰之中，他們毫不費力穿梭於危險的戰場，又能輕而易舉脫身。一旦出現殘血，便是他們收割的時刻，手提長槍的韓信衝鋒在前，背水一戰，國士無雙；持著長劍的李白更是俠客化身，將進酒，優雅入場，譜一曲，青蓮劍歌。

行走的泉水：扁鵲蔡文姬

這兩個英雄放在一起，不難讓人聯想到一個詞「二奶」兩個奶量超大的奶媽搭配半肉的體質，除非控到死，不然面臨的就是兩個人互奶，不一會又滿血了。加上蔡文姬的控制與扁鵲的輸出，就算打不死人也噁心死人吧！

打不死你噁心死：莊周程咬金

如果遇到這兩個人在一起，別打他們，原因是：根本打不死。

莊周的免控與減傷，程咬金超變態的回血，奠定了他們成為主流坦克的基礎。選擇了這兩個英雄，用程咬金的話說就是，一個字：干！放心沖吧，沒人能打死你們。

狙擊手組合：百里守約虞姬

或許有的玩家覺得，在五軍之戰中硬拼不是好的戰略，猥瑣搶人頭才是勝利的關鍵。兩個擁有超遠攻擊距離與超強擊殺能力的射手，或許未見其人，先見奇招。百里守約對視野的掌握，加上虞姬的控制，就算有敵來犯，也能提前逃脫，或者將其擊殺。

高爆發雙法：妲己諸葛亮

這兩個法師的單體爆發究竟能有多高？一個成型的妲己遇到脆皮便是無腦三連，一套帶走。而諸葛更是有著追擊與收割的能力。面對這兩個法師的組合，不知道要出多少魔抗裝備方能承受住他們一套技能的傷害。最好的規避方法是：等他們放完技能再說吧。

雙隱刺客：阿珂蘭陵王

兩個可以隱身並伴隨著高爆發的刺客，對沒人保護的後排來說就是噩夢般的存在。不俗的機動性，強大的切入與逃脫能力，完美的詮釋了「殺人紅塵中,脫身白刃里」這句話。「不知道你的名字，但清楚你的死期」當他們隱身跟在你的身後，死神早已降臨在你頭頂。

釣魚執法：魯班+任意高爆發英雄

「團戰可以輸，魯班必須死！」一旦選擇了魯班，面臨的便是各種刺客切后坦克突臉。本來一群人打得火熱，草叢中突然竄出了一個魯班，不開到兩槍便會成為新的集火目標。那麼此時另外一個隊友便可以趁機對那些上頭的人動手，撿兩個人頭應該不是難事。如果萬幸，小魯班還有可能活下來。這種戰略叫做「釣魚執法」

前提是，操作魯班的玩家心態一定要好，不然死幾次手機都要摔了。建議：魯班出肉。

小弟有話說：沒有最厲害的英雄，只有最厲害的玩家。希望玩家們不要盲目的相信所謂「不敗陣容」多提高自己的技術水平，才是勝利的關鍵，才會發現自己心中的完美陣容。

那麼問題來了：你還知道哪些強到逆天的五軍之戰CP呢？