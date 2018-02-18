曼聯2-0戰勝哈德斯菲爾德。盧卡庫在本場比賽中發揮出色，打入了兩粒非常精彩的進球。本賽季，比利時鋒霸的進球數已經來到了21球，等於莫拉塔與拉卡澤特的總和。如此看來，曼聯本賽季引進盧卡庫是一件非常明智的事情。

足總杯的比賽，一般來說是球隊替補球員的表演時間。比如說羅梅羅、林德洛夫。但對於盧卡庫來說，他仍然需要加班加點的工作，因為目前為止曼聯還沒有真正意義上的替補前鋒。伊布與拉什福德都在養傷。

不過，足總杯卻是盧卡庫發揮最為高效的賽場。之前兩輪比賽，曼聯面對德比郡與約維爾的比賽中，盧卡庫都有進球入賬。此役，盧卡庫狀態極為出色，開賽僅3分鐘，盧卡庫在中場背身拿球隨將球分給了馬塔，自己立即往前沖跑位，馬塔也是心領神會送出了一腳直塞球，盧卡庫利用自己的速度閃開對方後衛之後，在禁區內異常的冷靜，他利用一個假動作晃開哈德斯菲爾德的後衛之後，冷靜地起右腳打近角得分。

這粒進球充分體現了盧卡庫全面的中鋒能力。首先，是他背身拿球的能力，他能夠利用自己的身體倚住對方的後衛，其次是他的速度與跑位，最後是他在最後一擊時的冷靜的心態與精準的射術。《每日郵報》稱：「這粒進球就是中鋒教科書般的進球，盧卡庫非常全面。」這也是為什麼穆里尼奧多次提到了庫盧卡在場上的作用絕不僅僅是進球。

第二粒進球有著異曲同工之妙。只是這一次，盧卡庫處的位置更遠一些，他在本方禁區前沿開始帶球，隨後將球分給了桑切斯，自己加速往前跑位，桑切斯也巧妙地將球喂到了盧卡庫的身前，比利時鋒霸像一頭野獸一樣不可阻擋，狂奔了60、70米抽射得分。而且，盧卡庫在奔跑的過程當中，還有意識的帶開一些角度，為最後的射門做準備。在進球之後，有一位曼聯球迷甚至興奮地沖入了場內膜拜盧卡庫。

值得一提的是，曼聯本場總共有2次射正，但盧卡庫把這兩次射正都轉化為了進球。同時，盧卡庫也為穆里尼奧提供了另一套的戰術思路，在反擊當中，盧卡庫也是非常好用的，只要有精準的傳球，盧卡庫可以利用自己的爆發力與速度來完成致命一擊。同時，盧卡庫的跑位能力也已經達到了頂級的水平。

這也是盧卡庫本賽季為曼聯在各項賽事中打入的第21球，而且分佈非常平均，這也是顯示了他穩定的進球效率。在聯賽中，盧卡庫打入12球，在歐冠中有4球入賬，在足總杯中也有4球，此外在歐洲超級杯中也打入了1球。本賽季，曼聯、切爾西與阿森納都引進了一名身價頗高的中鋒，但目前為止，可以說曼聯引進盧卡庫是最為成功的。從數據上來看，盧卡庫目前的進球數等於莫拉塔與拉卡澤特的總和，莫拉塔目前為止打入12球，拉卡澤特僅有9球入賬。

作為盧卡庫更不容易的是，他本賽季幾乎就沒有替補，他像個鐵血戰士一樣每一場比賽幾乎都打滿了90分鐘。伊布復出了幾場之後又傷了，盧卡庫本賽季已經出戰了38場比賽，穆帥最不敢輪換的球員就是他。考慮到盧卡庫的出勤率與進球效率，曼聯花了7500萬引進盧卡庫，真的是一筆非常超值的買賣。但與此同時，為了盧卡庫在未來幾個賽季更穩定的輸出，曼聯引進一名替補前鋒也已經成為了當務之急。

（Cinderella）