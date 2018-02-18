曼聯2-0戰勝哈德斯菲爾德，順利晉級到了足總杯的8強。但本場比賽，曼聯踢得並不漂亮，全場各項數據都落後於主場，甚至全場只有2腳射正，但幸運的是這2腳射正都轉化為了進球，但這顯然不是長久之計。

從OPTA的數據來看，曼聯本場踢得很狼狽。射門次數曼聯有5次，但主隊卻多達19次，曼聯射正2次，主隊有5次，控球率曼聯也僅有45%，在傳球次數，角球次數、自由球次數上曼聯也遠遠落後於哈德斯菲爾德，可以說穆里尼奧本場又擺起了大巴。

應該說，穆里尼奧本賽季是吃過哈德斯菲爾德的虧。在本賽季的聯賽中，曼聯在客場以1-2負於了對手，在那場比賽中，哈鎮利用反擊打得曼聯沒有任何的脾氣。本場，穆里尼奧改變了自己的戰術，他本場變陣為了4-3-3，在中場增加了一名球員，為了就是壓縮防守空間，不給對手反擊的機會。

從比賽結果來看，穆里尼奧是成功的。但面對一支徘徊在英超保級線附近的升班馬來說，穆里尼奧的確是贏得並不是特別的體面，甚至可以說有些難看。但這就是穆里尼奧的執教風格，在過去兩個客場比賽中，曼聯先後輸給了熱刺與紐卡斯爾，穆帥急需一場勝利來穩定軍心，所以本場他又拿出了自己的殺手鐧——擺大巴。

好在幸運的是，盧卡庫本場的效率非常之高。他打出了兩次經典的反擊戰，自己先策動進攻，隨後又自已終結了進攻。但這也許並不是曼聯的長久之計，畢竟那是曼聯隊啊。特別是在紅魔引進桑切斯之後，許多球迷都期望曼聯也能夠踢出像曼城那樣行雲流水的進攻，但穆帥顯然還在摸索與試驗當中。

本賽季，穆里尼奧被人詬病最多的就是進攻不流暢，沒有形成自己固有的進攻套路。更多的時候是憑藉進攻球員的個人能力來解決問題，並沒有形成進攻的合力。其實，在曼聯陣中並不缺少進攻天賦好的球員，比如說桑切斯、馬夏爾、拉什福德等等，他們都有著極為的天賦，如果打造成一套成熟的進攻體系，他們的合力將是非常恐怖的。

但桑切斯來了球隊之後，曼聯的進攻反而陷入了困境。穆里尼奧一直在試驗用誰來搭檔桑切斯，他幾乎試遍了所有的攻擊球員，馬夏爾、馬塔、林加德與拉什福德。但仍然沒有找到一套最強的攻擊組合。

其實上，曼聯本場的勝利並不能掩蓋球隊在進攻端的問題。場場擺大巴顯然也是不現實的，畢竟本場的哈德斯菲爾德的攻擊力有限，他們沒有把機會都轉化為進球，如果換一支實力稍強的球隊，曼聯可以就頂不住對手的進攻了。所以作為穆里尼奧來講，如果找到進攻最大的合力，或許才是最迫在眉睫的。

（Cinderella）