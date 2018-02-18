日期:2月18日3時45分（義大利當地時間17日20時45分），意甲第25輪開始1場較量，國際米蘭客場0比2負於熱那亞，近7輪首負，近10輪僅1勝。 上半時，潘德夫長傳擊中橫樑。本周度過30歲生日的拉諾基亞自擺烏龍。下半場，潘德夫攻破老東家球門。

國米此前4次客場對陣熱那亞全負。隊長伊卡爾迪還在養傷，斯帕萊蒂更換3名首發。坎德雷瓦第300次意甲出場，取代肌肉受傷佩里希奇打左邊鋒。拉諾基亞和加利亞爾迪尼出場，頂替米蘭達（受傷）和布羅佐維奇。上輪破門的埃德爾和小將卡拉莫繼續首發。熱那亞在加利亞爾迪尼上任后戰績回升，取得6勝3平3負。潘德夫、貝薩、拉索爾特出戰老東家。

開場9分鐘，熱那亞前場反搶，加拉比諾夫傳球，潘德夫突入禁區右側小角度低射被漢達諾維奇沒收。國米2分鐘后險些失球，潘德夫右路左腳斜長傳，球在禁區內反彈后擊中遠端橫樑彈回場內，漢達諾維奇將球沒收。

加利亞爾迪尼前場拼搶，坎德雷瓦得球突入禁區左側挑傳，卡拉莫後點距門7米處凌空打高。拉索爾特左路斜傳，加拉比諾夫點球點頭槌偏出左門柱。坎塞洛右路傳中被頂出，坎德雷瓦後點禁區邊緣外腳背抽射被佩林奮力封出遠門柱，坎塞洛右側開出角球，貝西諾前點頭槌偏出遠門柱。博爾哈-巴萊羅分球，坎德雷瓦左路切入禁區距門15米處低射被佩林得到。

國米第45分鐘首先失球！祖卡諾維奇左路斜傳，什克里尼亞爾凌空解圍踢在隊友拉諾基亞膝蓋上反彈進自家大門，1比0。

上半時國米只有2次射正，而熱那亞僅1次射正就取得領先。下半時，奧梅翁加換下貝薩。卡拉莫倒地似乎傷到肩膀，表情顯得很痛苦。國米第59分鐘再丟一球！熱那亞右側角球被頂出，拉索爾特後點距門25米處左腳大力低射，潘德夫中途右腳停球，距門9米處左腳推射入右下角，2比0。

拉菲尼亞換下貝西諾。加利亞爾迪尼分球，坎德雷瓦左側距門28米處大力低射被佩林沒收。坎塞洛右路傳中，加利亞爾迪尼頭槌蹭偏。國米開出戰術角球，坎德雷瓦回傳，坎塞洛禁區前沿低射被擋，卡拉莫得球扣過後衛，禁區邊緣左腳勁射掠過橫樑。布羅佐維奇和皮納蒙蒂同時登場，換下博爾哈-巴萊羅和坎德雷瓦。希耶馬克開出角球，祖拉諾維奇頭槌偏出。補時階段，坎塞洛右路斜傳被蹭到後點，丹布羅西奧小禁區角上低射被佩林沒收。國米最終回天無力。

熱那亞（3-5-2）：1-佩林/13-羅塞蒂尼，2-斯波利，87-祖拉諾維奇/20-亞歷山德羅-羅西，24-貝薩(56'奧梅翁加)，8-貝爾托拉奇，88-希耶馬克，93-拉索爾特/19-潘德夫(80'拉佐維奇)，16-加拉比諾夫(77'拉帕杜拉)

國際米蘭（4-3-3)：1-漢達諾維奇/7-坎塞洛，13-拉諾基亞，37-什克里尼亞爾，33-丹布羅西奧/5-加利亞爾迪尼，11-貝西諾(62'拉菲尼亞)，20-博爾哈-巴萊羅(76'布羅佐維奇)/17-卡拉莫，23-埃德爾，87-坎德雷瓦(77'皮納蒙蒂)

(馬舸)