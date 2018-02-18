如果你是一個闊別英超五年以上的球迷，突然來了興緻，想看一場曼聯的比賽。不過，看完了比賽，你可能會懷疑一件事情：究竟哪邊是曼聯？哪邊又是哈德斯菲爾德呢？

是的，你知道，曼聯是身著紅色球衣的隊伍，是的，即便闊別英超多年，這點常識你還是有的。但是這支身著紅衣的隊伍，卻在場上小心翼翼的，放棄了中場的傳和控，專心縮在自家禁區里打起了防反。而另一邊，一支身著藍白間條衫的隊伍，在中場風生水起，多路滲透，頻頻起球，打的對方的綠衣門將高接抵擋，成為後場鏡頭最多的人。

如果只看數據，你很難想像這是一場英超第二對英超第十七時所打出的數據：射門數5：19，射正2：5，控球率46：54，角球數3：9，從任何數據角度來分析，曼聯都被哈德斯菲爾德完爆——除了比分，是的，穆里尼奧的球隊就有這種把全場唯一的兩個射正轉化成進球的神奇能力。

沒錯，把陣型壓縮，獲得大量的反擊衝刺空間，在高速反擊中獲勝，這曾經是穆里尼奧一次次，把不可一世的宇宙隊巴薩掀翻的套路，但這種把哈德斯菲爾德當成巴薩打的架勢，還是出乎了很多人的意料：畢竟，在人們的概念中，擺大巴是弱者的特權，你曼聯手握百萬雄師，跟升班馬還玩這麼多心機套路，是不是太殘忍了一點啊？

不過，穆里尼奧才不管那些，他需要的就是贏球，而且是以最經濟，最科學的方式贏球。在穆里尼奧的成功學寶典中，萬事萬物都是結果主義的，只要最終能夠捧起獎杯，縱使得罪一兩個迂腐的宵小又如何？你看看要骨氣、要風格、要美麗足球的那個溫格，圍攻曼聯最後被打了個3-1，跟拜仁對剛最後釀成了2-10慘案。

穆里尼奧對人們傳統意義上理解的強者和風度都不屑一顧，在他的世界贏家代表了正義，而他總是那個贏的人，如果穆里尼奧生在中國，他很可能是第二個郭敬明、咪蒙，但無論你看這些人有多不爽，有一件事情你是無法否定的：你看他再不爽，你也干不掉他，穆里尼奧這套極端功利的打法，在最看重輸贏的競技體育中，過去成功過、今天在成功、未來還會一直成功下去——而絕大多數人，就算看他不爽，除了打打嘴炮以外，對此也毫無辦法。

（梓泉）