足總杯第5輪，曼聯客場2-0擊退哈德斯菲爾德。穆里尼奧在本場比賽中悄然變陣，將陣型改為了4-3-3，並取得了不錯的效果。聯想到博格巴日前要求穆帥將陣型改為三中場，那麼穆帥這一變陣是否就是為了博格巴的歸來做準備呢？

處於風暴中心的博格巴本場因故不能上場。費萊尼與埃雷拉也因傷缺陣，但在中場球員緊缺的情況下，穆里尼奧突然將陣型變為了三中場，老將卡里克與小將麥克托米奈都獲得了首發位置，替補席的中場球員只剩下剛剛被提拔到一線隊的漢密爾頓，所以這一套陣型試驗戰術的意圖是很明顯的。

值得注意的是，穆里尼奧上一次使用三中場還要追溯到9月10日英超第4輪，曼聯2-2戰平斯托克城的比賽中。但那場比賽中，博格巴、馬蒂奇與埃雷拉同時首發出場，但效果並不是特別好，曼聯僅獲得了一場平局。時隔5個多月之後，穆里尼奧沒有任何徵兆，突然變為了三中場，很容易讓人聯想最近他與博格巴之間的危機。

根據英國媒體的消息稱，博格巴「要求」穆里尼奧變陣，他不想再成為背鍋俠，他希望能夠在三中場的體系當中踢球，他需要球隊在中場增加一名防守能力較強的球員，來協助防守。就像當年他在尤文圖斯踢的那樣，但當時在尤文的三中場體系當中，博格巴身旁可是站著皮爾洛、比達爾、馬爾基西奧與赫迪拉這樣的人物，如今在曼聯的中場當中，未必有這麼強的配置。

從本場三中場的使用效果來看，還算不錯。至少在三中場體系當中，曼聯的防守更加的嚴密，沒有給對手特別好的機會，雖然哈德斯菲爾德的射門次數要遠遠多於曼聯，但有威脅的射門並不多。相反，在穩固後防線之後，曼聯的反擊打得更為的直接與犀利，在中場也沒有太多的糾纏，直接在後場快速形成反擊，盧卡庫的第二粒進球就是一個典型的例子。

這也許是穆里尼奧解決與博格巴之間矛盾最體面、最合適的方式。一方面，穆里尼奧提前將陣型變為了三中場，而且還取得了不錯的效果，博格巴復出之後可以延續這套陣型。另一方面，穆帥也是主動積極的想要通過改變來解決兩人之間的矛盾。

很顯然，曼聯如果想再上一個台階，博格巴無疑是不可缺少的。儘管前兩場比賽他狀態不佳，但他的能力以及上限來說，他依然是曼聯陣中最接近世界頂級球星的球員之一。穆里尼奧也深知這一點，他不止一次的說過博格巴是曼聯陣中為數不多C羅、梅西級別的球員，能夠憑藉一已之力改變比賽。

所以，穆里尼奧並不會選擇與博格巴徹底撕破臉皮。畢竟英國與西班牙的媒體都在說，博格巴已經後悔加盟曼聯了，他有些想念皇馬了。《太陽報》更是表示，皇馬將在今年夏天以1.2億求購博格巴。而曼聯如果一旦失去博格巴，在轉會市場上幾乎找不到替代者，當年曼聯已經在博格巴身上犯了一次錯，這一次紅魔不想再重蹈覆轍。

（Cinderella）