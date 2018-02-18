穆帥:我不管判罰是否對我有利 我要的是真相！北京新浪網 (2018-02-18 04:40)
曼聯在客場2-0擊敗了哈德斯菲爾德，晉級足總杯八強，賽后，穆里尼奧向BBC的MOTD回應了幾個大家最為關心的問題。
首先是上半場臨近結束前，馬塔被視頻裁判吹掉的進球，穆帥表示：「我這周中已經做了充分的準備，來讓我能夠在出現這樣的情景時控制好自己的情緒。你進了個球、然後你搞不清楚自己該不該慶祝。你是高興呢，還是不高興呢？我當時不高興，因為當時我看到了主裁判把手伸向了他的耳機 ，我就感覺到哪裡不對了，這種挑戰讓人感覺不好。」
「當然，只要判罰是對的，那就算判罰對我不利，我也超級開心。」
至於那個判罰到底對不對，穆帥表示：「我不清楚，我聽說了一些說法。當然我不在意判罰是否對我不利，因為我想要真相，而真相有時對我有利，有時對我不利，但是我聽有人說邊裁是對的，而不是耳機里的聲音。」
至於博格巴是否會在對陣塞維利亞時出戰，穆帥也顯得有點雲里霧裡。
「我不知道，我沒看見他。昨天他還和我們好好的訓練著呢。我們正為球賽備戰呢，包括技戰術設置都已經準備好好了，但今天早上他突然告訴我說他不舒服，踢不了了，所以他現在還病著呢，我們還得看病情的進一步發展。」
（梓泉）
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