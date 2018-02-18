安平漁港北堤帆船翻覆 英勇海巡救起4人大成報 (2018-02-18 03:58)
海巡署表示，安平漁港安檢所立即派遣多功能勤務艇(CP-1007)1艇7員出海救援，第四海巡隊亦派遣10051艇戒護，到場後發現帆船傾覆卡於蚵架旁，4位民眾均攀爬至船舷待援，本總隊立即將4位民眾救援回安檢所，進行傷口消毒包紮，並由安檢所提供薑湯及保暖衣物，經瞭解，4位民眾從宜蘭至台南旅遊並且從事帆船運動，因外海風勢較強，不慎翻覆，當時安平沿海約8級陣風，所幸由守望哨人員立即通報，成功救援。
第一一岸巡總隊表示：本署秉持「時間即生命，速度即希望」之精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命安全。在此也提醒民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118免費報案專線」，本署提供各項服務及救助皆不收取任何費用及饋贈。(照片由南巡局提供)
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