【大成報記者于郁金/臺南報導】安平漁港北堤帆船翻覆，海巡救起4人。南部地區巡防局第一一岸巡總隊表示，安平漁港安檢所守望哨人員於2月10日約15時發現，1艘帆船於安平漁港北堤外側翻覆，船上有4位民眾，急需救援。海巡署表示，安平漁港安檢所立即派遣多功能勤務艇(CP-1007)1艇7員出海救援，第四海巡隊亦派遣10051艇戒護，到場後發現帆船傾覆卡於蚵架旁，4位民眾均攀爬至船舷待援，本總隊立即將4位民眾救援回安檢所，進行傷口消毒包紮，並由安檢所提供薑湯及保暖衣物，經瞭解，4位民眾從宜蘭至台南旅遊並且從事帆船運動，因外海風勢較強，不慎翻覆，當時安平沿海約8級陣風，所幸由守望哨人員立即通報，成功救援。第一一岸巡總隊表示：本署秉持「時間即生命，速度即希望」之精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命安全。在此也提醒民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118免費報案專線」，本署提供各項服務及救助皆不收取任何費用及饋贈。(照片由南巡局提供)