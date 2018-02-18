結果是巴薩客場2-0取勝，但這場比賽的過程所有人都不會滿意。看似是全取三分，但場面上毫無說服力，以這樣的狀態迎接切爾西，巴薩可不容樂觀。

最近勢頭兇猛的埃瓦爾確實是一塊難啃的骨頭，巴爾韋德在賽前一定也意識到了這一點。前兩輪巴薩均以平局收場，積分榜上被馬競迫近，本輪他們急需一場勝利來穩住局勢，所以本場比賽巴薩盡遣主力，絲毫沒因歐冠而有所保留。

本場巴薩排出的首發陣容就是上半賽季慣用的4-4-2，保利尼奧、伊涅斯塔、梅西、蘇亞雷斯全部上場，根據《阿斯報》的消息，周中面對切爾西，巴薩也有很大概率會排出這個首發陣容。

但正是這個比較「穩妥」的首發，卻在埃瓦爾身上占不到絲毫便宜。從開場起，巴薩就被埃瓦爾壓制，對方的全場逼搶讓巴薩無所適從，很難組織起有效的攻勢，就連擅長的控球都打不出來。上半場，巴薩的控球率罕見的低於對手，全場比賽才將控球率提高到5成以上。這對於巴薩來說確實不常見，失去控球后，巴薩也基本失去了對場面的控制，靠梅西和蘇亞雷斯的閃光才打進一球穩定了軍心。

本場比賽巴爾韋德沒有用與球隊尚未完全磨合的庫蒂尼奧和登貝萊，顯示了他的謹慎。客觀地說，巴薩1、2月份的賽程十分艱難，不過在經過了完整的一周休息調整后拿出這樣的表現，是很難讓人滿意的。

尤其是接下來馬上就要奔赴客場應對強敵切爾西，這樣的巴薩令人擔憂。要知道面對埃瓦爾，巴薩的射門次數都比對方少3次，如果衝擊防線的換成了阿扎爾、佩德羅，那巴薩還能保證不丟球嗎？恐怕沒人能夠保證。

巴薩保持著不敗，卻已顯得有些吃力。切爾西的狀況也沒好到哪去，不過近兩場比賽的大勝讓他們重獲了信心。眾所周知梅西面對切爾西有著8戰0球的尷尬紀錄，這一次想要讓梅西破咒，可不能光靠阿根廷人的個人發揮。

（簡淺）