日期:2月17日23:15，西甲第24輪巴薩客戰埃瓦爾，最終巴薩以2-0的比分戰勝十人作戰的埃瓦爾。巴爾韋德在接受賽后採訪時表示今日他們必須贏下比賽。

他們對我們壓迫很強，埃瓦爾處於較高的水平。在下半場時，我們經歷了一段糟糕的時間，當時我們甚至不能攻到對方半場。當對手少戰一人時，場上變得更加簡單了。

球場的尺寸

這塊場地就是這樣的。我認為我們的遭遇是由於埃爾瓦的踢球方式造成的。這是一場不可置信的對抗，對手在自己的半場不斷搶斷，而草坪上也有很強的壓迫。他們發揮了自己的優點。

對我們來說，在經歷了聯賽兩連平之後，今天可以贏下這場比賽是非常重要的。

歐冠前的試驗

面對埃瓦爾的強壓，我壓力很大。對手狀態很好，相對而言我們在場面上並不佔優勢。對手不斷在你的半場搶斷球權，不斷限制你。這是一場非常困難的比賽。

面對球隊的現在，是否擔心歐冠的比賽

我並不擔心很多。我們的目標是在兩回合比賽之後晉級下一輪淘汰賽。埃瓦爾擁有極具壓迫性的踢球風格。每次我們突破了他們的防線，我們便可以取得進球，因為他們的踢法很冒險。在伊普魯阿球場，所有人都會踢得很艱難，沒人可以輕鬆贏得比賽。周二（當地時間）的歐冠是另一場比賽，我們會努力去完成一場出色的比賽。

阿根廷希望梅西更多精力放在國家隊

我信任所有人，尤其是梅西。他的目標是從俱樂部和國家隊贏得一切。

為什麼庫蒂尼奧替補

我認為這是對球隊最好的。上周庫蒂尼奧首發了，這周是伊涅斯塔。我知道庫蒂尼奧不能出戰歐冠，但是我們可以做一些事情。

當有一支球隊像埃瓦爾這樣壓迫進攻時，我們的空間則被壓縮了。防守並沒有主導這場比賽。如果你踢得時間太長，你會強迫他們壓縮。當你戰勝那些壓迫時，你則可以更加容易搶得球權。

登貝萊沒有上場

這是出於戰術選擇。我覺得比達爾可以利用他的發揮來幫助球隊，同樣可以加強防守。

對踢球風格的堅持

我們一直在努力展示我們的球風，並戰勝對手。同時你得適應一些特殊情況。在下半場時，對手在場面上比我們更佔優，因為我們不能壓過對方的壓迫。

（來自 肆客足球）