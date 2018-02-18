日期:2月17日晚，2017-2018賽季土耳其女排超級聯賽第21輪角逐全面展開。面對暫列第9的塞拉米克桑，啟用朱婷和羅賓遜搭檔主攻的瓦基弗銀行技高一籌，成功零封對手贏得聯賽第19勝位列次席，三局比分為25-17、25-12和25-22。首發主打兩局半的朱婷貢獻14分，進攻16扣11中成功率69%，攔網斬獲2分，發球進賬1分。

對陣為晉級季後賽奮戰的塞拉米克桑，瓦基弗銀行啟用朱婷和羅賓遜搭檔主攻，阿克曼和居內什聯袂副攻，接應斯洛特耶斯、二傳納茲和自由人奧格也首發亮相。塞拉米克桑首發派出主攻馬萊塞維奇、巴伊拉莫娃，副攻科斯馬諾維奇、伊爾迪茲，接應博茲，二傳卡里斯坎和自由人賽徳弗。

首局朱婷先後3次進攻和發球得分助瓦基弗6-4超出。巴伊拉莫娃反擊建功、斯洛特耶斯和朱婷相繼失誤，5-7落後的塞拉米克桑連獲4分9-7反超。斯洛特耶斯兩度進攻命中、納茲和阿克曼網口控制得力、巴伊拉莫娃和博茲接連扣球失誤，瓦基弗連拿6分13-9領先。朱婷反擊犀利贏得5分優勢，塞拉米克桑加強發球追至12-15。瓦基弗自失增加僅以18-16佔先，好在朱婷一攻穩定、羅賓遜攻攔均有建樹、阿克曼的攔網和斯洛特耶斯的反擊也有斬獲，瓦基弗連奪5分23-16領先奠定勝局。阿克曼封死博茲的扣球，瓦基弗25-17先下一城。

第二局瓦基弗改由居爾卡伊納克和阿克曼擔綱副攻。兩隊交替領先相持到5平后，斯洛特耶斯的發球和羅賓遜的扣球相繼失誤，瓦基弗5-7落後。斯洛特耶斯和朱婷先後4次反擊命中、塞拉米克桑發扣均有閃失，瓦基弗連奪6分11-7反超。朱婷、斯洛特耶斯和羅賓遜3點強攻均有穩定發揮，再加上阿克曼攔網強勢，15-11佔先的瓦基弗在居爾卡伊納克的發球輪施壓充分，一舉拿下9分24-11領先獲得局點。科斯馬諾維奇快攻過輪后，二換三替補登場的接應杜魯爾扣球得手，瓦基弗25-12再下一城。

第三局開局落後2分的瓦基弗靠對方的失誤和斯洛特耶斯的反擊7-6反超。9平后巴伊拉莫娃扣球失誤、朱婷攔網和反擊先後3次建功、阿克曼發球得分，瓦基弗連獲5分14-9佔先。贏得5分優勢后，瓦基弗開始調整陣容鍛煉年輕選手，先在16-11領先時由申奧盧換下朱婷，隨後又在18-13佔先時二換三派上二傳奧茲巴伊和接應杜魯爾。18-24落後的塞拉米克桑在局末連救4賽點迫近到22-24，瓦基弗重新換回納茲和斯洛特耶斯后穩住戰局，羅賓遜進攻將比分鎖定在25-22，成功零封塞拉米克桑。

瓦基弗銀行的兩主攻朱婷和羅賓遜雙雙拿下14分，副攻阿克曼贏得12分，接應斯洛特耶斯貢獻9分。塞拉米克桑的接應博茲和副攻伊爾迪茲都斬獲7分，兩主攻巴伊拉莫娃和馬萊塞維奇均僅得5分。

在本輪已經結束的另外2場較量中，伊薩奇巴希3-0輕取布爾薩都會贏得聯賽第20勝領跑諸強，三局比分為25-19、25-18和25-19；上輪才升至第3的加拉塔薩雷遭爆冷，主場2-3不敵貝西克塔斯，給了排名第4的費內巴切超越的機會，五局比分為23-25、17-25、25-20、28-26和12-15。

土超聯賽第22輪較量將於2月24日和25日進行。瓦基弗銀行將在2月24日客場對陣布爾薩都會。 （高加索）