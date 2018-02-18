（中央社杜哈17日綜合外電報導）捷克女將克菲托娃（Petra Kvitova）今天在卡達公開賽4強戰，以3-6、7-6(7/3)和7-5逆轉勝，爆冷擊敗女網世界排名第一的丹麥球后瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），挺進決賽。



克菲托娃將於18日登場的卡達公開賽（Qatar Open）決賽，迎戰西班牙好手蒙奎露薩（Garbine Muguruza）。



這是女網世界排名第21的克菲托娃本月的第2場決賽，她先前已在聖彼得堡（St. Petersburg）封后。1070218