告別了MSN時代，梅西身邊的鋒線最好夥伴只剩下蘇亞雷斯。而烏拉圭人從來不會讓梅西失望，他與梅西之間的化學反應是其他任何人也無法比擬的。

賽季初期，蘇亞雷斯由於傷病等因素的影響，遲遲無法找回自己，巴薩的進攻只能靠梅西一人獨撐。而現在，沒有人懷疑，蘇亞雷斯依然有能力競爭這個世界上最好的9號球員。

他與梅西堪稱巴薩最有默契的鋒線組合。兩人的住處相鄰，經常一起相處，每次主場比賽他們都會共乘一輛車趕往諾坎普，感情十分親近。而這份親近也完美的體現在了球場上。

梅西和蘇亞雷斯互相促進，今天的比賽，又是梅西助攻蘇亞雷斯打破了僵局，為勝利奠定了基礎。阿根廷人精準的傳球找到了蘇神，而後者也沒有讓機會旁落，晃過門將把球打進了空門。

這粒進球體現了梅西超強的傳球能力，也體現了蘇亞雷斯冷靜的門前處理和兩人的傳跑默契。《每日體育報》賽后評價：「蘇亞雷斯和梅西在比賽中再次證明他們是一個恐怖的二人組，兩人經常互相傳球，他們之間對彼此的了解使他們不可阻擋。」

此球是蘇亞雷斯的第100粒西甲進球，而他只用了118場比賽就達到了這一里程碑。他的進球對巴薩來說往往都非常重要，本賽季蘇神已經9次幫助巴薩在比賽中首開紀錄，是巴薩披荊斬棘的開山利器。

還有一個數據能體現他與梅西之間的密切聯繫。本場比賽梅西送出的助攻是他為蘇亞雷斯獻上的第26次助攻，而蘇亞雷斯也已經為梅西送出過26次助攻，兩人的默契是通過不斷的接觸和場上磨合才養成的，說蘇亞雷斯是梅西的另一半也不為過。

（簡淺）