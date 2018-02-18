繼蒼井空宣布結婚之後，又一名日本著名女演員也宣布了自己的喜訊，她就是我們非常熟悉的沖田杏梨。沖田杏梨今天在微博正式宣布自己已於去年12月份結婚，並且在收到求婚後的兩個星期就發現自己已經懷有了身孕，自己當時還感動的流淚了。

據沖田杏梨自己稱，自己的丈夫是在她引退之後遇見的，是一個從事普通工作的非常體貼的男人。對她而言，丈夫有時就像超人一樣，丈夫接受了她的一切，也深深的治愈了她的傷。另外沖田杏梨還表示將來將會作為演員、歌手、畫師等不同的身份向著世界標準而挑戰。也非常感謝每位粉絲多年來的支持與陪伴。

以下是沖田杏梨的原文（雖然中文並不流利，但還是看的出其中的愛與誠意）：