Tokyo Otaku Mode與Stronger今天宣布將合作推出一款人工智慧AI醬的手辦，這也是AI醬的第一款官方手辦。不過目前官方僅放出了一張仍未上色的手辦原型照片，並且只有一個背影。

官方表示，AI醬手辦的原型將會出展在明天舉辦的東京奇迹藝術節上，屆時將還會有大量的信息一起公佈。目前愛醬自己也在審核這款手辦的造型，相信在未來一定能夠給粉絲們一個滿意的答覆。

另外，這款手辦的預訂將會在2018年3月底開始，有興趣的玩家可以先在官方網站進行註冊，並等待官方的通知。