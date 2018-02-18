【中央網路報】

東京歷史迷走》「目黑雅敘園」日本最早舉行現代式婚禮的場地根據丹佛大學人類學家Bonnie Adrian 對臺灣婚紗業的研究，她認為臺灣的婚紗業在全球化過程之中，主要模仿西方的「美」的觀念，藉由拍攝婚紗，想像自己成為鎂光燈下的焦點，模仿外國明星或是模特兒的姿態，加上西式背景，成為某種西方美感的消費者。Adrian 的研究也指出，臺灣婚紗攝影業的全球化並非單向的西化而已，其中還存在著本地的色彩，所以鳳冠、大紅禮服出現在西式建築前，也不是太奇怪的舉動。鄰近的日本，其現代式婚禮也是全球化與地方化交織而成的結果，只是日本現代化的時間比起亞洲其他國家來得早，現代式婚禮的出現時間也相對地提早。接著，我們來看看日本最早舉行現代式婚禮的場地—雅敘園。雅敘園位於東京目黑，其中的木造建築「百段階梯」現在已是古蹟，而且被指定為東京都的有形文化財。讓庶民也可以感受貴族的體驗日本過去當然也會舉行婚禮，但都是在自己的家中宴請客人，民俗、禮節和儀式也都由家中長輩或媒人負責。日本一開始有業者提供婚禮服務、到飯店宴請賓客是昭和年間的事，約莫在第一次世界大戰與二次大戰之間，其實是很晚近的發展。目黑雅敘園在一九四○年代所提供的婚禮服務，已經有神道教的祭壇、新娘梳化、攝影室、接待室等，並可以選擇日式、西式和中式料理做為宴客的餐點，整套婚宴程序已經相當完整。雅敘園的經營者細川力藏，其成功與經營方式也是一個傳奇，他出身於石川縣的農家，後來在東京經營大眾澡堂，賺進不少財富。一九三○年代經濟大蕭條時，雖然很多企業破產，但細川力藏以大筆金錢買入原本高價的土地，並以較低的價錢聘用大量工人、藝術家，建造雅敘園。細川力藏出身民間，不僅是個成功的商人，還是帶點創意的夢想家。雅敘園本來是餐廳，客層並非上層階級，一般人也能攜家帶眷前來。細川力藏想以最好的設備，提供庶民最好的服務，而所謂最好的服務是什麼呢？就是滿足庶民們的想像，可以花點錢就感受到奢華的經驗，特別是讓吃飯與結婚的新人、賓客們，能在婚禮時經歷一場奇幻的感受。奇幻的體驗往往來自無法在日常見到的空間和事物。細川力藏聘請當時最有名的雕刻工匠、畫家、漆匠、金工師等，為庶民們打造招來美夢的皇宮，使得雅敘園有著「昭和龍宮」的美譽。雅敘園沿著目黑的山勢而建，其中最有名的婚宴場地「百段階梯」，是一棟有一百階梯子的木製樓房(《神隱少女》中的湯屋就以此為藍本)，以秋田杉做為天井，並繪製花草繪做為裝飾。在「百段階梯」中共有六間婚禮會場，集合當時最好的藝術家繪製牆面的裝飾，主題包含江戶時代流行的美人繪、歌舞伎角色、風景和花卉等主題。其中的「清方莊」由當時的知名畫師鏑木清方(一八八七年∼一九四八年)執筆；「清之間」則由小早川清(一八九九年∼一九七二年)描繪江戶時代中期的出遊圖，再加上，日式建築當中重要的螺鈿細工、組子、障子等傳統工藝，相當細緻。雅敘園以將近十三年的時間，分成七個階段建造，竣工時有一百多個房間可供使用，全都是江戶時代上層階級的藝術風格，像是東照宮的設計與雕梁畫棟，或是帶有中國風且金碧輝煌的宴會廳，滿足了庶民對於奢華的想像。有趣的是，一九三○年代的東京已經是個現代化的城市，但是庶民對於奢華的想像仍然以江戶時代做為標準，而非西式白紗與歐式建築。或許是當時人們心中的豪華感，依然是江戶時代的傳統和中國風。連廁所都很高級在參觀目黑雅敘園的「百段階梯」時，我特別注意到階梯旁的廁所，上面寫著：「僅供參觀。」以木質地板鋪設的空間大約一坪半，其中只有一座蹲式馬桶，窗櫺的四角刻有扇形雕花，天花板上則貼有金箔亮片的雕花。以一間廁所來說，這未免也太奢侈了吧！根據廁所評論家齊藤政喜的說法，當時新娘的和式禮服穿脫不易，在這樣的木質地板上，新娘可以脫下禮服，自在地解決內急的問題，可謂相當貼心的設計。除此之外，在目前中式餐桌上不可或缺的迴轉臺，也是雅敘園的中式餐廳所發明的。原本經營中式餐廳的細川力藏，發現在宴會的場合上，客人要起身夾菜非常不便，於是他就發想：「有沒有可能坐在原地就能夾取自己所需的食物，而食物又可以傳遞給下一個人呢？」雅敘園的木匠師傅酒井久五郎，搭配製作迴轉軸的五金商所完成的迴轉臺，完成之後先在日本流行，二次戰後才由華僑帶到全世界的中式餐廳。由於二次大戰，日本政府頒布禁奢令，雅敘園成為避難的防空洞。雖然在大戰的空襲之中保存下來，戰後因為城市規畫，原本廣大的旅館只剩下一部分，當時的建築只剩「百段階梯」。現存的雅敘園仍然是東京的重要婚宴場地。對於結婚的人而言，婚禮不僅是人生重要的儀式，也是自我和文化、社會之間的對話。從雅敘園的婚禮場地來看，現代化初期的日本人脫離以往在家宴客的傳統，舉行現代式的婚禮和婚宴，但對於婚禮的想像還是「日本式」的，而異國的想像則主要以中國式為主，並非福澤諭吉所說的「脫亞入歐」。▃《#東京歷史迷走》▃博客來：http://bit.ly/2C3e6rG金石堂：http://bit.ly/2AGn4za誠品：http://bit.ly/2BlNjKB讀冊：http://bit.ly/2zbskrY時報悅讀網：http://bit.ly/2o3ohKL本文節錄：【東京歷史迷走】一書作者／胡川安生活中的歷史學家，身於何處就書寫何處，喜歡從細節中理解時代、從生活中觀察歷史。在日本、巴黎、美國和加拿大生活過。因為工作的關係，也在中國不同地方旅行。由於興趣龐雜，大學雙修歷史與哲學，研究所於國立臺灣大學雙修考古學與歷史學，後取得加拿大麥基爾大學東亞系博士。目前為中央研究院歷史語言研究所博士後研究員、「故事：寫給所有人的歷史」（gushi.tw)網站主編，文章散見於雜誌和各大媒體。Facebook粉絲頁:www.facebook.com/lifecircus.tw（胡川安的Life Circus）著有《和食古早味：你不知道的日本料理故事》、《絕對驚豔魁北克：未來臺灣的遠方參照》等書。