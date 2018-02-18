【中央網路報】

除非台灣願意符合國際標準，對美豬與六項牛雜解禁，否則不可能與美國談判FTA。 美國亞洲問題專家日前指出，台灣對外貿易的策略有三個選擇，與美國洽簽雙邊自由貿易協定（FTA），是現階段最困難的一項。其實認真探究，無論哪種選擇對台灣都是高難度的任務，除了必須加速自由化之外，兩岸關係的好壞，才是台灣能否融入區域經貿整合的關鍵。針對台灣希望與美國簽訂FTA，曾任美國駐北京公使、現任華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員的王曉岷指出，促進台灣外貿的策略三個選擇：一是專注於加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP)第二輪談判；如果失敗，可以試著與CPTPP的關鍵成員，達成雙邊貿易協定；第三個選擇才是與美國進行貿易協定。王曉岷認為，只要努力滿足十一個CPTPP成員的要求，對台灣而言，負擔相對較輕；因為美國若是CPTPP的成員，會對台灣有很多要求；他強調，除非台灣願意符合國際標準，對美豬與六項牛雜解禁，否則不可能與美國談判FTA。王曉岷有關台美難以簽訂FTA的分析，確實十分中肯。不過，了解問題的癥結，並不代表可以解決問題。二0一五年國民黨政府就曾提出開放六項牛雜輸台，當時多名朝野立委反對，認為進口牛雜放寬認定為非屬內臟的公告，已違反食品安全法第十五條第三項規定，嚴重威脅國人健康及食品安全，因此要求行政院立即撤銷公告，並不准自美國及加拿大進口。事隔不到三年，儘管美國貿易代表署及國院對此十分失望，認為台灣未遵守雙方談判承諾，若干美國官員也ㄧ直以此做為美國應縮減與台灣貿易關係的藉口；但台灣內部反對的聲浪並未消失，民進黨政府縱想大開方便之門，但如何消除民眾疑慮？難道台灣政黨輪替，美國牛雜就突然沒有風險？美豬更是如此，姑不論俗稱瘦肉精的萊克多巴胺，至今仍被農委會禁止使用於牛肉之外，依法含有瘦肉精的美豬就不能進口；縱使未來修法容許合於國際規定的美豬進口，但台灣毛豬產業是所有單項農產品產值最高，在畜牧產業中產值最大，養豬人數最多，在選舉將屆之際，民進黨政府難道不怕豬農反彈嗎？更何況美豬和牛雜如果一起開放，衝擊一定更大，政府已經規劃好周延的配套措施嗎？至於王曉岷建議專注加入CPTPP第二輪談判，因為會對台灣提出很多要求的美國不是CPTPP成員，某種程度上對台灣是個機會。乍聽之下，當然有理；不過，這個機會也是微乎其微。因為C P T P P 跟原先的跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）一樣，新進會員必須要獲得原先所有會員一致通過，而現在的十一個成員國除了日本、澳洲敢於跟中國大陸唱反調之外；其他九國，中國大陸幾乎都是其最大貿易夥伴，試想，台灣能獲得這些國家一致支持嗎？無庸置疑，願意冒著風險跟台灣簽訂FTA的CPTPP成員國一定更少，因為這種動作無異跟中國大陸「對幹」，一旦大陸採取報復，這些國家必然會得不償失。因為中國大陸的市場之大與經濟實力之強，都遠非台灣所能望其項背，而在國際間的影響力更是台灣望塵莫及，在兩岸關係交惡時，這些國家自然犯不著得罪中國大陸而討好台灣。顯而易見，台灣要促進對外貿易，真正的關鍵其實是改善兩岸關係，捨此之外，其他的選擇都無濟於事！