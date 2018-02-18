CI Games今日宣布，他們在2017年4月發佈的第一人稱射擊遊戲旗艦作品《狙擊手：幽靈戰士3》（Sniper Ghost Warrior 3）的全球實體與數字版銷量已經突破一百萬套。廠商還公佈了他們在2017財年的財務預測，並表示對其內部開發團隊進行策略性重建與重新調整。

CI Games首席執行官Marek Tyminski表示：

「在最新一次800萬歐元的融資之後，結合自有資金，目前我們的發展狀況非常好。《狙擊手：幽靈戰士3》是我們開發和發行過的最大的一款作品，雖然發售之後媒體反響平平，但我們後續還是努力對遊戲進行了優化，最終在這款作品上獲得了成功。「

CI Games還宣布大幅縮減內部工作室規模，重新組建30人的核心開發團隊，在接下來尚未公佈的一款戰術射擊遊戲中，將會通過外包的形式來完成一些工作。

Tyminski表示：

「縮減工作室規模是在過去幾年間我所做過的最艱難的決定，與多年來一起工作的友人和同事告別絕非是一件輕而易舉的事情，但同時我也認為這是我們想要繼續發展所必經的一個階段。我們並不是只在接下來的一款戰術射擊遊戲中追求品質，而是要在未來推向市場的所有遊戲中追求品質。在開發《狙擊手：幽靈戰士3》過程中所面臨的困難給我們帶來了很多教訓。現在我們認為小而精的開發團隊將會更適合這個競爭激烈的業界。與此同時，我們也對開發團隊所取得的成績感到自豪，我們誠摯地感謝在開發《狙擊手：幽靈戰士3》的旅途中與我們一起走過的所有人，沒有他們的話，我們不可能為世界上所有的玩家在三大平台上貢獻出這樣一款3A級大作。」

CI Games在2017年6月就公佈了新戰略，計劃投資併發行更多遊戲作品。該公司計劃與第三方開發商合作，使用現有的開發與發行的經驗幫助他們在全球市場推出遊戲作品。CI Games預計未來的主要營收將會來源於這些合作關係。

Tyminski還補充道：

「我們進入業界已經很長時間了，在發行和研發領域，我們都對即將面臨的挑戰和需要進行的工作非常了解。」

最後，CI Games還稱正在與幾個工作室進行洽談，準備合作開發《墮落之王》的續作。

Tyminski總結道：

「我們希望在接下來的幾個月討論出結果，談妥新的合作夥伴。《墮落之王》是我們的一款非常重要的作品，我也希望能夠達成玩家對這款遊戲的期望。」