微軟的Xbox One X問世的時候是瞄準4K解析度的超清主機,雖然4K解析度需要玩擁有4K顯示設備才能享用,但是許多1080p電視用戶也能通過超採樣技術獲得更好的畫質,可以讓圖像更清晰,效果遠遠優於任何抗鋸齒。

不過超採樣技術對於1440p的顯示設備產生的提升很有限。目前Xbox One X沒有針對1440p的視頻信號輸出,只能通過1080p降採樣,所以圖像效果並非最佳解決方案。對此,微軟承諾將會「很快」支持1440p解析度圖像輸出,但始終沒有給出確切日期。

微軟Xbox平台合伙人集團項目經理Kevin Gammill今天在推特上暗示,1440p顯示支持就要登陸Xbox了,可能會在下幾次更新時面向Xbox Insdier用戶開放。

「最近許多人都在問我們1440p支持的上線時間。所有參與搶先體驗的用戶很快就會發現你的Xbox One X或Xbox One S能支持了。」

這條推特同時也確認了,1440p支持不僅是Xbox One X的功能,而且也會是Xbox One S的功能。當然,4K解析度始終都是性能強大的Xbox One X的獨家特色。

此外,Xbox Insider項目總監Brad Rossetti最近曾透露,下一個測試版將於本周發佈,所以Xbox Insider應該很快就能搶先試用到1440p解析度了。