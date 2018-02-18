微軟高管暗示XboxOne S與XB1X主機即將增加1440p解析度支持北京新浪網 (2018-02-18 02:45)
微軟的Xbox One X問世的時候是瞄準4K解析度的超清主機，雖然4K解析度需要玩擁有4K顯示設備才能享用，但是許多1080p電視用戶也能通過超採樣技術獲得更好的畫質，可以讓圖像更清晰，效果遠遠優於任何抗鋸齒。
不過超採樣技術對於1440p的顯示設備產生的提升很有限。目前Xbox One X沒有針對1440p的視頻信號輸出，只能通過1080p降採樣，所以圖像效果並非最佳解決方案。對此，微軟承諾將會「很快」支持1440p解析度圖像輸出，但始終沒有給出確切日期。
微軟Xbox平台合伙人集團項目經理Kevin Gammill今天在推特上暗示，1440p顯示支持就要登陸Xbox了，可能會在下幾次更新時面向Xbox Insdier用戶開放。
「最近許多人都在問我們1440p支持的上線時間。所有參與搶先體驗的用戶很快就會發現你的Xbox One X或Xbox One S能支持了。」
這條推特同時也確認了，1440p支持不僅是Xbox One X的功能，而且也會是Xbox One S的功能。當然，4K解析度始終都是性能強大的Xbox One X的獨家特色。
此外，Xbox Insider項目總監Brad Rossetti最近曾透露，下一個測試版將於本周發佈，所以Xbox Insider應該很快就能搶先試用到1440p解析度了。
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