隨著去年《英雄聯盟》取消了30級的等級限制，一名著名的肝帝走進玩家的視野，他先是通過人機狂刷140級之後被拳頭官方封號，被解封之後。而最近，這位大刷子的等級又走上了一個全新的高度：500級（截止發稿時，這位肝帝的等級在501級）。

屈居第二的那位刷子雖然有排位，但也只是黃金3的水平，等級還要落後這位Nolife Raphael50多級。而我們的這位大刷子則可是有過鑽石級別的歷史段位的，只不過這個S8賽季還沒有開始排位而已。

從這位肝帝的對戰紀錄來看，他已經不滿足於只刷人機模式了。亂鬥模式、普通匹配模式他也都有參與。就是不知道這位肝帝除了刷等級之外還會做些什麼其他的事情，難道真的想他的ID一樣是「Nolife」嗎？

不過無論如何，能把一件事持之以恆的做下去，還能做到世界第一也是蠻讓人佩服的。