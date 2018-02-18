無解！梅西這上帝視角開掛了 還有什麼他做不到北京新浪網 (2018-02-18 02:21)
巴薩打開勝利之門，又離不開梅西的發揮。本場比賽梅西雖然沒有進球，但他的絕妙助攻幫助球隊贏下了比賽。
巴薩在之前兩場比賽連續被西班牙人和赫塔菲逼平，與梅西的啞火也不無關係，畢竟全隊的進攻都十分依賴梅西的發揮。而本場比賽梅西雖然沒有恢復到最佳狀態，但已經足夠將對方防守擊潰了。
梅西依然沒有進球，不過今天他的價值體現在傳球上。開場僅僅16分鐘，梅西就為蘇亞雷斯送上了一記無比精準的助攻。中場拿球后，梅西帶球推進了幾步，在身邊有防守球員糾纏的情況下，他用左腳的一個弧線貼地球穿透了埃瓦爾的整條防線。對方後衛已經拼盡全力倒地試圖阻截球的線路，但這記傳球還是找到了蘇亞雷斯，後者晃過門將之後推射空門得手。
梅西這腳傳球體現了他深厚的功底，從線路、力度、想像力、精準度等方面都無可挑剔。知名解說Ray Hudson這樣評價這次傳球：「梅西在沒有空間的情況下創造了空間，連愛因斯坦都會對這樣的表現感到困惑。」 這個傳球也讓人想起德布勞內在英超賽場的精彩助攻，而英超最佳中場能做到的，梅西也能輕鬆地做到。
除了這次助攻，梅西還送出了不少威脅傳球。他曾為阿爾巴送出直塞，卻被誤判為越位；另外他還在上半場又一次精準地找到了蘇亞雷斯，但後者回做后，梅西將球打在了遠端的立柱上；下半場後半段，梅西曾挑傳比達爾為其創造了一次單刀機會，只是這名邊翼的射門太正，沒能成功破門。
此役過後，梅西本賽季西甲已經有20粒進球，11記助攻入賬，另外他還擊中了14次門柱，追平了他在2011-12賽季的中柱紀錄。在球場上，也許真的沒有梅西做不到的事。
（簡淺）
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