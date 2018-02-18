日期:2月18日0：00（法國當地時間17：00），2017/18賽季法甲第26輪焦點戰展開角逐，巴黎聖日耳曼主場迎戰斯特拉斯堡。斯特拉斯堡由阿魯霍率先破門，巴黎由德拉克斯勒、內馬爾、迪馬利亞連進三球反超，巴霍肯將比分追至2-3，隨後卡瓦尼梅開二度將比分鎖定為5-2。

巴黎和斯特拉斯堡本賽季已經有過兩次交鋒，聯賽中斯特拉斯堡主場2-1力克巴黎，送給巴黎本賽季首敗。隨後雙方在法國聯賽杯再戰，巴黎客場4-2實現復讎。維拉蒂、姆巴佩和特拉普均停賽，內馬爾、卡瓦尼和迪馬利亞搭檔三叉戟。為了祝賀中國春節，巴黎本場身穿印有球員中文名字的球衣出戰。

開場第1分鐘，德拉克斯勒倒三角回傳，內馬爾禁區內獲得單刀機會，斯特拉斯堡門將奧吉賈及時出擊將內馬爾的射門擋出。第6分鐘，斯特拉斯堡率先破門，拉拉在右路持球突破，送出一腳地滾球傳中，無人盯防的阿魯霍在點球點附近推射攻破了巴黎球門，斯特拉斯堡客場1-0領先！5分鐘后，巴黎扳平比分，內馬爾禁區外送出直塞，斯特拉斯堡球員攔截失誤，德拉克斯勒低射破門，巴黎將比分扳成1-1！

巴黎在第21分鐘反超比分，阿爾維斯右路挑傳入禁區，內馬爾上演個人秀，他將球挑過奧吉賈後，面對對方兩人包夾輕巧一撥，將球打入空門，巴黎2-1領先斯特拉斯堡！僅僅1分鐘后，巴黎擴大了領先優勢，馬丁內斯后場控球時停球失誤，被迪馬利亞搶斷，迪馬利亞突入禁區形成單刀，面對門將推射破門，巴黎3-1領先！

第29分鐘，內馬爾禁區外左側45度角傳中，卡瓦尼頭槌攻門被奧吉賈側撲封出。第42分鐘，內馬爾突入禁區在和對方的對抗中倒地，裁判沒有吹罰點球。上半時巴黎連入三球逆轉比分，帶著3-1進入了半場休息。

下半時雙方易邊再戰，第47分鐘迪馬利亞禁區內分球給內馬爾，內馬爾抽射被奧吉賈撲出，卡瓦尼補射時被吹越位。第56分鐘，內馬爾被福爾基耶兇狠踢倒痛苦倒地，福爾基耶被出示黃牌。巴黎一口氣連換兩人，莫塔和帕斯托雷換下了拉斯-迪亞拉和洛塞爾索。

第62分鐘，阿爾維斯禁區內橫敲，迪馬利亞面對半空門將球打偏。2分鐘后，庫爾扎瓦左路搶斷後傳中，禁區內內馬爾推射被擋出。斯特拉斯堡在67分鐘追回一球，達科斯塔左路回敲給巴霍肯，巴霍肯禁區低平球打球門左側，阿雷奧拉側身撲救沒能碰到，只能目送球破門，斯特拉斯堡將比分追成2-3！第72分鐘，巴黎恢復了兩球的優勢，蒂亞戈-席爾瓦斷球后交給帕斯托雷，帕斯托雷直塞找到卡瓦尼，卡瓦尼單刀挑射破門，巴黎4-2領先斯特拉斯堡！

第79分鐘，巴黎鎖定勝局，內馬爾中線挑傳找到卡瓦尼，卡瓦尼再次獲得單刀機會，他再次將球挑過奧吉賈，把比分改寫為5-2！巴黎做出第三個換人，用恩昆庫換下德拉克斯勒。第82分鐘，內馬爾中圈附近連過三人後送出直塞，迪馬利亞單刀射門被門將撲出。第85分鐘，卡瓦尼斜傳禁區，巴黎禁區內三人包抄卻沒能將球打進。最終巴黎主場5-2大勝斯特拉斯堡，本賽季主場13戰全勝。

（鬥神）