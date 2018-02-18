雖然在前兩場比賽遭遇兩連平，但巴薩及時贏球止住了下滑的趨勢，並且他們將聯賽不敗紀錄又擴大了。

本賽季，巴薩在巴爾韋德的帶領下肆虐西甲，不僅一直領跑積分榜，至今為止他們還沒輸過任何一場比賽。24輪過後，依然沒有球隊能夠打破巴薩的金身。

巴薩在西甲賽場已經創造了跨賽季31場不敗的紀錄，這個數據追平了隊史最好成績，也就是瓜迪奧拉在2010-11賽季完成的西甲不敗紀錄。只要下一場不翻車，他們就會創造新的隊史紀錄。而下輪他們將會在主場面對赫羅納，保持不敗問題不大。

本賽季巴薩除了聯賽，在歐冠賽場上也保持著不敗，三線作戰他們只在國王杯0-1輸給過西班牙人。雖然最近他們的狀態有所起伏，但依然在創造著歷史。

（簡淺）