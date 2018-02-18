雪車，也叫有舵雪橇，那麼它和無舵雪橇是一個組織的？這麼想就錯了。雪車和鋼架雪車才是一個組織的，叫雪車和鋼架雪車國際聯合會，而無舵雪橇則單獨歸無舵雪橇國際聯合會負責。其實無舵和有舵兩家最初是在一起，到了1957年分家。當然，進了冬奧統統歸國際奧委會管。

帶有制動和舵裝置的雪橇何時在世界上出現，各有各的說法。不過這種純娛樂用的競速玩意，和日常人們出行也沒什麼關係，所以直接探討何時形成賽事化到還靠譜。國際奧委會官網一錘定音：19世紀60年代左右的瑞士（終於不是挪威了）。不管你有沒有舵，這速度顯然不能上馬路表演，第一條專門打造的雪橇比賽線路在1903年的瑞士聖莫里茨出現。

雪車的規則，往複雜里說，費好多頁紙呢。往簡單里沒兩句話：分兩人雪車和四人雪車，比賽開始后推著雪車助跑50米左右，而後依次躍入車中，靠前的人掌舵，靠後的人制動，順著封閉賽道拼速度。當然這裏的制動和汽車的剎車制動不是一個概念，百多公里時速的雪橇你緊急剎一下什麼後果？太夢魘了。

現在的雪車，俯視象小飛機，正面打量象魚雷，那麼他有沒有被用在戰爭中？畢竟冬奧很多項目都是從軍事科目中轉化而來。但把雪車用在軍事目的上還真沒聽說過，可能是速度太飆，實在不好操作吧。而它正好像魚雷的圓錐頭部流線型設計，也僅是為了符合空氣動力學而已。

說到速度，有舵雪橇可能是奧運會上速度最快的，雖然人們在雪道設計上把降速和安全放在第一位，但架不住雪車自身的製造科技是往突破速度上去的，現在一部雪車的速度可以達到150公里每小時，世界紀錄已經突破200公里每小時，而且人們在玩這項運動時很快發現一個原理：壓在雪車上的重量越重，速度越快。這導致沿用至今的關於雪車重量的規定在1952年出爐：男子四人組總重不得超過630公斤，男子兩人組不得超過390公斤，女子兩人組不得超過340公斤。

從兩人組規定的總重可以發現，去掉車重，即使選手全身防護裝備全部穿到位，自身體重也要達到很高標準，否則成績上肯定要吃虧。但你又不能笨重，要不剛開始的50米助跑就敗了。所以無舵雪橇一個很吸引人的特質出現：大批體格強壯、速度也快的夏奧選手投身於此，樂此不疲，他們順便完成了很多運動員的夢想之一：咱這輩子，夏奧冬奧都想去蹭蹭。

資料顯示，從1924年雪車在首屆冬奧會就開始亮相至今，約有50名夏奧選手出現在冬奧雪車賽場上。起初人們轉行就是好玩，什麼擊劍、游泳、水球甚至馬術選手都留下過冬奧雪車征戰史。但隨著對雪車選手身體素質的科學化研究的不斷深入，上世紀80年代，只有一個項目的選手被青睞：田徑短跑。歷史上曾有35名參加過夏奧的田徑短跑選手出戰冬奧雪車項目。絕大多數都來自80年代后。平昌冬奧這個數字還會增加不少，比如奈及利亞女子雪車隊就有短跑高手在內。

上屆索契冬奧，六名在夏奧打過比賽的短跑選手出戰雪車，最著名的肯定是雅典奧運會女子100米亞軍、美國的勞倫-威廉姆斯，而曾和劉翔一起拍過綜藝節目的美國短跨選手洛洛瓊斯也在其中。男子組方面，參加過08年奧運會男子200米跑的加拿大人布萊恩-巴內特出場。為了適應雪車比賽需要，他們都做了很大程度的增重，自然短跑訓練也不能拉下。身高1米75的洛洛瓊斯就把自己常規的60公斤體重增到73公斤左右。

當然，你哪怕長得再壯，跑得再快，能投身到雪車中來，有一關才是最重要的：膽大！短跑選手再快，瞬間時速也就40公里左右吧。現在女子二人組的雪車就比這快幾倍，而且身體受限嚴重，所謂的制動掌舵也是小操作，貼著雪道內壁快速滑行，你想怎麼開車？你能怎麼開車？再老資格的司機也只能跟著慣性走！沒對速度有瘋狂追求的人，真是不敢坐這車。

雖然在冬奧沒出什麼大事，但雪車的各種科技發展史，背後伴隨著就是一部傷亡史。這裏提一位比利時人-馬克斯-霍本。他在48年冬奧會上，以48歲278天的高齡成為男子雪車四人組亞軍成員，這一最高齡奪牌紀錄直到2006年冬奧才打破。但在1949年的世界錦標賽上，霍本在兩人雪車上翻車，當場就去世了。為了紀念他，現在世錦賽的男子兩人組冠軍獎杯，也叫馬克斯-霍本杯。對了，轉行雪車之前，他也是一名田徑選手，還進過奧運會男子200米半決賽。

不能老提「死」，最後我們以一位英雄人物來結束本文。美國人埃迪-伊根，他在1920年奧運會上獲得輕重量級拳擊冠軍。1932年冬奧會，他和隊友一起獲得雪車四人組的冠軍，成為迄今為止，唯一一位在夏冬奧的不同項目上都奪冠的選手。二戰爆發后，他參軍為世界反法西斯大業做出了自己的貢獻，官至陸軍上校。

（魏猛）