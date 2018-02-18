立委陳明文、蔡易餘陪同 翁章梁發送「幸福共好」紅包福袋台灣好新聞報 (2018-02-18 00:03)
記者謝敏政／嘉義報導
民進黨嘉義縣長初選參選人翁章梁，2月17日在立委陳明文、蔡易餘陪同下，前往六腳、水上、朴子發送總統蔡英文「幸福共好」紅包福袋，各廟宇前民眾大排長龍，拿到翁章梁紅包的大、小朋友，都非常開心，還特別在各廟宇過爐，祈求金狗年，能夠旺財旺福平安健康。
大年初二回娘家，翁章梁一早就到鹿草圓山宮、鹿草城隍廟、水上媽祖廟、水上苦竹寺、六腳順天宮，下午則前往朴子配天宮、雙溪口石碼宮、大?榔育黎宮、牛挑灣龍安宮、崁前保安宮。
翁章梁表示，將總統蔡英文的紅包喜氣分享給鄉親，希望新的一年，人人願望都能實現，祝福大家幸福旺嘉，好運旺旺一整年。
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