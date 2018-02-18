霧峰分局長獻「聲」電台 宣導警民合作台灣好新聞報 (2018-02-18 00:12)
記者林重鎣／台中報導
107年加強重要節日安全維護工作已於107年2月8日22時啟動至22日24時為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，積極推動防竊、防盜、防搶、查緝毒品、賭博、防制幫派犯罪及強力打擊詐欺等重點工作，展現警察維護治安之決心。
為了讓民眾平安過好年，加強重要節日安全維護工作肩負春節期間治安平穩等重要任務，也是政府年度重點施政項目，歷年來均廣獲社會大眾認同與肯定，透過政府與協勤民力及志工等民間力量緊密團結合作，大家攜手建構「平安、祥和、快樂」的年節氣氛及治安環境。
霧峰分局莊勝雄分局長親上正聲廣播電台，接受主持人吳春滿的錄音專訪，大力宣導加強重要節日期間犯罪預防要領，以及保護民眾存提款、協助民眾舉家外出之住居安全等多項便民措施。警方在此期間將全力投入維護治安工作，並積極走入社區、加強連繫互動，以強化婦幼安全，建立與社區、學校等合作的平台，加強蒐報社區犯罪情資，擴大警民合作的力量。藉由警方提供各項安全維護措施，並妥善做好防竊、防搶、防詐騙、防制毒品、防制危駕等工作，必定可以減少犯罪發生。
霧峰分局根據往年執勤經驗，轄區內臺74線霧峰端接國道3號南下霧峰系統處每逢連續假期，因國道3號實施匝道儀控，致臺74線接國道3號南下道路，研判會有車流回堵情形，分局除監控車流狀況，隨時反映高速公路局中區交控中心，以機動調整匝道儀控秒數，以有效疏解車流，達到交通順暢目標，同時建議民眾若遇上霧峰交流道塞車時，南下車輛可改走台三線，由草屯上國道三號，或由舊正交流道上國道六號，以避開車潮，希望大家都能愉快地歡渡107年春節假期。
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