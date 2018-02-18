記者蘇彩娥／南投報導

想要與眾不同又逗趣的「怪怪乖乖」嗎？那您可千萬別錯過了！由【怪怪文創旅店聯盟】所獨家研發的「怪怪乖乖」，包裝創意又有趣、口感酥酥脆脆，讓人忍不住一口接著一口～ 如果想買到全台唯一溪頭限定又限量的「怪怪乖乖」，快火速飛奔到溪頭妖怪村！整箱帶回家～ 一起來搞怪！

此外，農曆新年2/16-2/20日溪頭妖怪村舉辦了一連串的精采活動，遊客只要參加妖怪村的特定活動，就有機會獲得免費限定又限量的「怪怪乖乖」，希望每一位大朋友、小朋友們，在吃了「怪怪乖乖」後，都能有個平安又順遂的一年，小孩吃了乖乖平安長大、學業步步高升，大人吃了，不管在事業、家庭、感情都能一飛沖天、順順利利！

大年初一至初五，妖怪村大明星枯麻和八豆也會在妖怪村園區內發放限量祈福財運紅包，與大家一起開心過新年，遊客只要在過年期間參加每天12:00與15:00的山妖解籤揮毫活動，並且抽中大吉籤者，還可幸運獲得住宿券喔！

大年初三下午15:30，於平安鼓廣場，現場準備限量的平安雞，要讓大朋友、小朋友們來到妖怪村看表演之餘，也能夠吃平安，一家人都幸福快樂。

大年初一到初五，每天晚上20:00的「山妖赴宴」，兩隻可愛的山妖阿傻及布魯，分別掌管事業、感情及學業、健康，將會蒞臨現場為各位除穢迎福趕小人，同時現場還會發放限量「小人卡」及溪頭限定且限量的【怪怪乖乖】哦！遊客必須依照指定的動作，以恭敬的心，以茶代酒，進行奉茶儀式，就有機會獲得【怪怪乖乖】及【小山妖】，要讓大家吃了怪怪乖乖之後，怪怪都能乖乖，且平安順遂一整年。

新年期間，妖怪村的活動豐富又精采，食衣住行育樂通通有，MO 巧克力魔坊咖啡廳也在16日正式開賣，遊客除了坐在咖啡廳裡舒適的沙發上喝咖啡吃蛋糕之外，也可以點一杯咖啡到森林裡的咖啡座，拋開都市喧囂的一切，喝著咖啡、放空心情，逍遙的享受森林浴，吸收大自然的芬多精，新春期間歡迎到溪頭妖怪村來走春喔！