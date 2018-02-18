說通俗點，就是越野滑雪加射擊的聯合項目。很多奧運項目，都有著濃厚的軍事色彩，其實這也很正常，體育項目和軍事訓練科目的關聯歷來密切。戰爭時期，用來提高士兵的身體各方面素質，到了和平時期，就可以普及到平常大眾的身體鍛煉上去。不過冬季兩項普及大眾顯然不合適：群眾扎堆邊開槍邊滑雪，這場景感覺要出亂子。

冬季兩項能扯上雷神托爾？

武器和滑雪同時並用，對於雪地國家來說，這歷史說有幾千年也不奇怪，這就是古代的狩獵者或戰鬥人員，邊駕御著現在看來是最簡陋的滑雪工具、邊拿著武器巡視的場景。據大不列顛百科全書介紹，冬季兩項運動是祭祀活動發展而來，斯堪的納維亞半島居民，崇拜北歐神話里的烏勒爾，他是狩獵之神和滑雪之神。這樣說來，烏勒爾完全可以被看成是冬季兩項運動之神。另外知道烏勒爾的繼父是誰嗎？大名鼎鼎雷神托爾！

現代意義的冬季兩項，當然是在槍支發明之後才有。這裏又要說到挪威。1767年，一群挪威士兵在挪威瑞典邊境開展了類似冬季兩項的、射擊和滑雪交替進行的比賽，這據說就是鼻祖級賽事。1861年挪威成立了一個軍事意義的步槍和滑雪俱樂部，1912年組織者和參與者都是挪威軍隊的高仿冬季兩項比賽再次進行。有句話歸納的很正確：現代冬季兩項其實是舊制的軍事聯合演習的民用變體。

曾被踢出奧運會 原因竟然是？

冬季兩項很容易讓人想起夏奧里的現代五項，兩者都有濃厚的軍事色彩。兩家國際體育協會在二戰後的確合併成一家，到了1998年才分開。冬奧初期的冬季兩項運動，顯然要比現在刻板很多，看上去和軍事演習一般無二，所以開始幾屆奧運會只是表演項目。

1948年聖莫里茨冬奧會，表演項目也砸鍋了，剛剛熬過二戰血與火折磨的歐洲百姓，受不了看個體育比賽還得再聽到乒乒乓乓的密集槍聲，冬季兩項一度徹底退出冬奧。直到10年之後，該項目不斷的淡化軍隊概念，強化體育概念，才重新被冬奧大家庭接納。

什麼叫淡化軍隊概念，強化體育概念，兩個例子，以往冬季兩項射擊用的是美國陸軍用的0.30in制式槍彈，這是用來打仗的步槍子彈，威力大，聲音也大。後來改成0.22口徑子彈，成了打打小兔子或者射擊比賽的標配口徑。射擊距離也從軍事狙殺意圖濃烈的150米、200米、250米，統一縮短到50米，和常規射擊比賽一個等級了。

563米懸案 永遠無解

冬季兩項的規則主要焦點集中在射擊如何換算到滑雪成績中去。個人賽是規定脫靶一次加一分鐘，衝刺賽和追逐賽則是多滑150米。這裏說一個92年冬奧會的懸案：當時蘇聯選手雷德金以57分34秒4獲得男子20公里個人賽冠軍，德國選手基施內爾以57分40秒8獲得亞軍。基施內爾其實比雷德金快了近三分鐘，但基施內爾脫靶三次，雷德金全中，三分鐘一加，基施內爾輸了六秒。

但人們事後發現，20公里賽道短了563米！疑問來了，如果再滑個563米，基施內爾會不會把這六秒差距趕上，這樣即使脫靶三回也贏了？但另一方面也可以這麼想，雷德金會不會利用這563米爆發呢？這懸案沒法破解。

頭號名人比約達倫 和勞倫斯獎差一步

冬季兩項要說名人，我們大概只能舉挪威人比約達倫，離勞倫斯獎最佳男選手獎最近的冰雪運動員。其實他輸給的是後來名譽掃地的阿姆斯特朗，比約達倫要厚點臉皮，估計能討個勞倫斯獎回來。當時勞倫斯獎為何把比約達倫抬到世界第二的位置？因為他在2002年冬奧會上包攬了冬季兩項全部四金（三個人一團體）。從成績上看，比約達倫在越野滑上就搞定一切。個人賽脫靶兩回，多加兩分鐘，追逐賽脫靶兩回，多滑300米，結果都拿下一切對手，更不要說衝刺賽零脫靶了。

比約達倫奧運8金4銀1銅的成績，在冰雪選手中排名第一，20金14銀11銅的世界錦標賽成績，冬季兩項選手裡老大。514場世界杯分站賽賽事里，拿下133個冠軍，252個前三，這數字簡直讓人暈厥。比約達倫無緣平昌，第七次冬奧夢碎，好像很悲情？看看這300多塊的世界大賽獎牌吧！你還傷心，讓其他運動員怎麼活！

（魏猛）