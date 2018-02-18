日期:2月17日，高爾夫季後賽體系常常出現的一個問題在於偶然性太大，讓勝負一定要在最後一場比賽決出，而不是獎勵那個全年整體表現最好的選手。現在，美巡賽旗下的元老巡迴賽——冠軍巡迴賽（Champions Tour）也許有了嘉信杯季後賽（Charles Schwab Cup）的解決辦法。

根據兩個知情人士表示，巡迴賽正在考慮一個新的草案，該草案建議刪除嘉信杯錦標賽之前的積分重置。這兩位知情人士要求匿名，因為一切仍在討論之中，還未獲得批准。

德國老將伯納德-蘭格（Bernhard Langer）去年贏了七冠，包括兩場大滿貫以及前兩場季後賽。可美國人凱文-薩瑟蘭德（Kevin Sutherland）僅僅因為贏得了賽季最終一戰，便因此奪取嘉信杯總冠軍以及百萬美元大獎。而這僅僅是薩瑟蘭德第一次在冠軍巡迴賽上取勝。

與美巡賽的聯邦杯一樣，冠軍巡迴賽最終站之前積分將進行重置，這樣所有36位參賽選手理論上都有機會贏得嘉信杯，不過排名前五位選手只用贏得最後一站比賽就能奪取獎池大獎。

然而這一草案並不是對薩瑟蘭德勝利的回應。

真正讓官員反思季後賽積分體系的是另外兩個球員：保羅-哥多斯（Paul Goydos）和李-簡森（Lee Janzen）。甚至他們在積分排名前20位之外，最後一天仍舊有機會贏得嘉信杯。有鑑於蘭格取得如此恢宏一個賽季，如果他們真的取勝，那看上去更為尷尬。

巡迴賽的官員已經研究了多種模型，草案中的這個系統更強調季後賽，同時仍舊讓最終戰保持懸疑。草案是針對積分的（每一分等於獎金1美元），前兩站季後賽積分雙倍計算，而最終戰嘉信杯錦標賽，積分三倍計算。

去年，蘭格在收官戰獲得並列第12名，他在新的草案之中將贏得總冠軍。其實蘭格的賽季如此輝煌，在獲得考慮的各種模型之中，他都能取得勝利。

在新的草案中，一個選手有可能在最終站之前贏得嘉信杯總冠軍，可是回顧過去10年的歷史，這樣的情況是相當罕見的。

這一草案必須經過球員的討論，之後才會提交球員顧問委員會。希望最早在下個月進行委員會全體投票。

（小風）