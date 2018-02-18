這個中文翻譯名確實很值得商榷，他會讓人覺得鋼架雪車和雪車的區別就是制材不同，但實際呢，這倆外貌上差別大了，雪車不說象車也象船或者飛機，而鋼架雪車更象冰上滑板，且現代化建造器材早突破了鋼鐵這種早期概念。冬季項目里好不容易有看上去很新鮮的項目，翻譯卻讓它們顯得雷同，這當然影響探討興趣。這裏認同俯式冰撬這種傳統譯法，不過不讓讀者有困擾，本文還是「鋼架」到底。

這項運動的起源，很意外的來自通常只發明夏季項目的英國，在瑞士被不斷規範完善。1882年一群英國士兵在瑞士建造了一條賽道，但這條賽道並非契合所有類型的鋼架雪車，有的英國人就直接在大街上玩這種俯衝遊戲，引發居民恐慌。後來在幾位冰雪運動先驅的帶動下，真正的雪車賽道在聖莫里茨建成。你或許要問，當時發生了什麼事，英國士兵敢跑到瑞士大興土木，還這樣擾民，筆者也奇怪著呢。

鋼架雪車很容易讓人和無舵雪橇放一起比較，看上去不都是人躺在雪橇上就著冰面起勁的滑嗎？但這裡有個最大區別，鋼架雪車是頭朝前，所以叫俯式冰橇嘛。而無舵雪橇就是頭朝後平躺上去（能叫仰式冰橇不？）。另外啟動方式也不同，無舵雪橇是在原地拉著固定橫杆，把自己的身體象彈弓一樣彈出去，鋼架雪車就是推個小車瘋狂助跑后再躺上去。

鋼架雪車和雪車有一個相同原理：選手越重，速度越快，所以總重量要有所限制，男子人加車一共115公斤，女子則是92公斤，而鋼架雪車重量最大是男子43公斤，女子35公斤。這對自身體重的要求，就比雪車要寬鬆一些。但鋼架雪車因為是單人賽，顯然對選手的跑動能力有更強要求，比賽開始后，選手一邊推著鋼架雪車，一邊快速助跑，感覺速度對了，立刻俯上去開沖。

簡單科普到這裏，一個看點就出來了。在介紹雪車的文章里曾提到過，大批田徑短跑選手轉行投身其中，其中有35人完成了夏奧冬奧雙棲的夢想。但鋼架雪車到目前為止還沒有出現過雙棲好漢。理論上看，鋼架雪車不需要強調大體重，其實這更符合很多短跑選手的特質，但轉行到鋼架、並順利參加冬奧的夏奧選手還真沒有。

不過四年後的北京冬奧會，可能會有第一位參加過夏奧的選手出現在鋼架雪車賽場，那就是中國短跑名將張培萌。帶著對極限速度的追求和渴望，張培萌選擇了這個了不起的跨項嘗試，期待他的成功。此外韓國選手尹誠彬在這個項目上獨步世界，或許也給了張培萌以信心，講不定東亞人其實適合這個項目？

其實不談是否參加過夏奧，現在鋼架雪車專業選手裡，有不少人以前就是搞田徑出身，比如美國鋼架雪車第一人約翰-達利（可不是那位同名同姓高爾夫球手），他在大學是水準不低的十項全能選手，但感覺自己練不到奧運級別，就選擇了鋼架雪車。而迦納選手弗里姆彭更有傳奇色彩，他原本是荷蘭短跑選手，但能力不夠進奧運陣容。於是進了荷蘭雪車國家隊衝擊冬奧，可惜這塊的嘗試也失敗了。鐵了心要進奧運會的弗里姆彭乾脆把國籍改回到其祖輩之國-迦納，而且專攻鋼架雪車。雖然他在17年世界錦標賽上排名最後一位，但關鍵非洲沒人練這玩意，弗里姆彭輕鬆拿到了國際奧委會給非洲大陸的配額，實現了平昌冬奧夢想。

因為是頭朝前俯衝，這項運動的危險性，公認比在冬奧會上發生過幾起死亡事故的無舵雪橇還要高。張培萌改行就遭到了父母強烈反對，但沒有女朋友的張培萌是豁出一切了。鋼架雪車在冬奧也是三進兩出，堪稱是最命苦項目。1928年進入一次后被踢出，1948年再進后又被踢出，原因就是太恐怖。直到2002年第三次進入后，連著五屆還保存著鋼架雪車這一項目。它得以保存的原因是什麼？很簡單：看上去極度危險，卻在世界大賽里幾乎不出事，出事也不出那種生死之別的。

（魏猛）