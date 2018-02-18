日期:2月17日22時30分（德國當地時間15時30分），德甲第23輪開始4場較量，拜仁客場2比1逆轉沃爾夫斯堡，2015-16賽季以來首次聯賽10連勝。迪達維上半場首開紀錄。下半時，羅本點球中柱，此後他助攻瓦格納扳平，並在終場前製造點球，替補瓦格納出場的萊萬操刀命中上演絕殺。

拜仁此前德甲9連勝，上次10連勝是在2015-16賽季開局。上輪患病的海因克斯回到教練席，由於下周要打歐冠，老帥輪換多達8人！只有門將烏爾賴希和「羅貝里」組合繼續首發，這也是烏爾賴希第200場德甲（拜仁德甲24場）。長期養傷的蒂亞戈宣告復出，上次出場還是87天前（去年11月22日歐冠打安德萊赫特）。

狼堡2018年6場正式比賽僅1勝，本賽季德甲主場贏球場次最少（2勝），主場平局最多（7平），2009年4月以來聯賽對拜仁僅1勝，但本賽季在客場2比2戰平拜仁。

開場8分鐘，狼堡首次射門就取得領先！戰術角球開出后，馬爾勒左路傳中，迪達維後點距門7米處頭槌頂入近角，1比0。他與拜仁近4次交鋒有3場破門。

拜仁失球后完全佔據控球優勢，但在前場難有作為。魯迪主罰自由球高出橫樑。蒂亞戈放倒中路突破的施特芬，吃到黃牌，里貝裡帶球突破抬手擊中施特芬面部，施特芬向主裁判投訴，主裁判與VAR商議后亮出黃牌，狼堡球迷表示不滿，認為應該出示紅牌。上半時結束前，里貝里反擊傳球，羅本突入禁區擺脫兩人防守打中門框，但被判越位在先。

上半時拜仁控球率高達77%，但射正次數竟然為0，而狼堡僅1次射門即告破門。下半時開始8分鐘，馬丁內斯禁區右側低傳，瓦格納前點距門9米處推射被卡斯特爾斯撲出，托利索中路跟進準備補射，被施特芬撞倒在地，點球！狼堡隊員圍住主裁判抗議，主裁判與VAR交流后維持原判，並向施特芬出示黃牌。羅本操刀左腳推射被卡斯特爾斯指尖一托擊中左門柱彈回場內！這是他2012年歐冠決賽對陣切爾西之後代表拜仁5次主罰點球首次射失。

拉菲尼亞右路斜傳，托利索後點左腳射門被卡斯特爾斯撲出。穆勒換下蒂亞戈，這是他代表拜仁第422場正式比賽，追平魯梅尼格。拜仁第64分鐘追平比分！奧里吉遭搶斷丟球，拜仁打出反擊，穆勒中場右路直傳，羅本生趟伊特突入禁區右側底線回傳，瓦格納前點力壓布呂馬，在門前5米處頭槌頂進遠角，1比1。拜仁連續20輪德甲破門。

阿拉巴換下里貝里。拉菲尼亞傳中，瓦格納爭頂偏出。塞巴斯蒂安-容因傷被威廉換下。萊萬換下瓦格納。拜仁第90分鐘反超！羅本突入禁區右側被伊特拉倒，拜仁再次獲得點球，這次由萊萬操刀推進右下角，2比1。

沃爾夫斯堡（4-1-4-1）：1-卡斯特爾斯/24-塞巴斯蒂安-容(78'2-威廉)，31-克諾赫，5-布呂馬，35-伊特/27-阿諾爾德/8-施特芬(84'18-奧辛亨)， 23-吉拉沃吉，11-迪達維，10-馬爾勒(90+2'9-迪馬塔)/14-奧里吉

拜仁（4-1-4-1）：26-烏爾賴希/13-拉菲尼亞，8-馬丁內斯，4-聚勒，14-貝爾納特/19-魯迪/10-羅本，24-托利索，6-蒂亞戈(62'穆勒)，7-里貝里(66'阿拉巴)/2-瓦格納(79'萊萬)

(馬舸)