日期:2月18日01:30(英國當地時間17日17:30)，2017/18賽季英格蘭足總杯1/8決賽一場焦點戰在約翰-史密斯球場展開爭奪，曼聯客場對陣哈德斯菲爾德。

曼聯本賽季曾客負哈德斯菲爾德，這是曼聯在雙方近13次交手中的唯一敗績。雙方歷史交鋒47場，曼聯21勝15平11負佔據優勢，其中足總杯3次交鋒，哈德斯菲爾德唯一的勝利還是1924年。曼聯輪換6人，盧卡庫、桑切斯、馬蒂奇、斯馬林和阿什利-揚繼續首發。拜利傷愈回到替補席。

曼聯(4-2-3-1)：20-羅梅羅；18-阿什利-揚，2-林德洛夫，12-斯馬林，23-盧克-肖；31-馬蒂奇，16-卡里克，39-麥克托米奈；8-馬塔，9-盧卡庫，7-桑切斯

替補：佩雷拉，拜利，達米安，戈麥斯，漢密爾頓，林加德，馬夏爾