大立初一限量250開運福袋 搶購熱潮 一小時就銷售一空大成報 (2018-02-17 01:23)
而排在第一位的民眾更是除夕夜吃飽年夜飯，開賣前一天晚上十點就來排隊，就是要搶得新春第一位購買福袋的好彩頭。特別的是，在頭獎－「APPLE系列夢幻時尚套餐」的加持下，現場排隊民眾較往年又多了不少年輕面孔，大立＆大立精品還特別在現場安排財神爺拿著元寶、發喜糖，可愛俏皮的財神爺吸引不少民眾拍照留念，就是要讓民眾感受濃厚的過年氣息，在初一摸摸財神爺沾沾喜氣、吃吃糖果，將滿滿的喜氣帶回家！
而最令人期待的最大獎「APPLE系列夢幻時尚套餐」則在中午十二點準時由大立、大立精品總經理 吉田光一郎抽出後，由年僅21歲的大三護理系郭小姐抱走，郭小姐興奮地表示：「去年就看到這裡賣福袋，可惜沒買到，今年是首次來買福袋，就幸運地抽中最大獎「APPLE系列夢幻時尚套餐」，真的非常開心！郭小姐說到：「要把IPhoneX送給媽媽當新年禮物」，而在一旁的郭媽媽感受到女兒的孝心，母女倆幾乎感動落淚，現場氣氛相當溫馨。
這次大立 大立精品在大年初二到初五也設計了一連串充滿古早味的童玩遊戲關卡，只要憑不限金額的發票，就可以到大立4樓客服中心兌換闖關卡，前往大立11樓進行遊戲王的闖關活動，許多童玩等你來挑戰，如彈珠台、吊酒瓶、套圈圈……等，讓大人能夠帶著小孩一同來體驗，回味自己以前小時候百玩不膩的經典童玩，成功闖關後，即可獲得創意畫糖，這次的畫糖特地邀請到知名創意畫糖藝術家‧畫糖叔叔 謝永清，來到現場為我們表演創意畫糖藝術的呈現，各式各樣有趣的圖案都可以使用甜而不膩的糖漿呈現出來，想要擁有它嗎?快來挑戰就對了，數量有限，換完為止喔!
新的一年當然要玩得開心、玩得盡興，除了新春遊戲王的部分，大立 大立精品還舉辦了財神同樂會，裡面有各式各樣好玩的活動，如財神擲杯大PK，於活動內擲杯次數最多前十名者，可獲得豐富大獎，頭獎為LG 43吋UHD 4K電視43-UJ630T市價近2萬5千元，還邀請到知名中醫醫師林育正醫生來到現場為大家做免費諮詢中醫問診，在新的一年為大家的健康把關，讓大家永保健康。現場還有許多活動，這個新年趕快來大立大立精品闖出新希望吧!
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