日期:2月15日，張繼科、惠若琪、柯潔、傅園慧等體育明星亮相春晚三亞分會場。柯潔在微博中爆料，曾在春晚後台與馮珊珊、惠若琪、劉詩雯、何雯娜一起，四女一男在舞蹈老師的帶領下練跳舞，不過小視頻中柯潔明顯節奏感和舞姿不太協調，他也自嘲說：「看來當初我放棄舞蹈夢想去下棋是正確的。」

柯潔在發這段珍貴的視頻的同時，還專門@了奧運冠軍何雯娜和惠若琪，但卻沒有@馮珊珊和劉詩雯。

（月琦）