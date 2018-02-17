柯潔微博揭春晚幕後花絮 四美熱舞自己跟不上節拍北京新浪網 (2018-02-17 01:48)
柯潔與眾人合影
日期:2月15日，張繼科、惠若琪、柯潔、傅園慧等體育明星亮相春晚三亞分會場。柯潔在微博中爆料，曾在春晚後台與馮珊珊、惠若琪、劉詩雯、何雯娜一起，四女一男在舞蹈老師的帶領下練跳舞，不過小視頻中柯潔明顯節奏感和舞姿不太協調，他也自嘲說：「看來當初我放棄舞蹈夢想去下棋是正確的。」
柯潔在發這段珍貴的視頻的同時，還專門@了奧運冠軍何雯娜和惠若琪，但卻沒有@馮珊珊和劉詩雯。
（月琦）
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