玩家搞笑動畫吐槽《使命召喚14：二戰》種種不合理北京新浪網 (2018-02-17 01:37)
雖然動視通過把遊戲背景戰場搬到了二戰，讓最新的《使命召喚14：二戰（Call of Duty: WWII）》在評價上挽回了之前系列作品的頹勢，但在本作中依然存在一些問題讓玩家感到非常不爽。近期，國外油管頻道Pivotkid85就通過一部非常搞笑的動畫短片，吐槽了遊戲中種種不合理的設定：
動畫短片搞笑吐槽《使命召喚14：二戰》
例如在戰役中，遊戲依然有如果你能安全地衝到最前面，隊友則會像開掛一樣為你解決一切；在本作拖動受傷隊友還時常會遇到BUG；而在多人模式中遊戲依然有狙擊槍、噴子過於強力、手雷減速效果不合理、近戰武器有時無敵變態等讓人啼笑皆非的槽點。對此各位玩家又是怎麼看的呢？
而在今年的《使命召喚》新作方面，之前也已經有傳言稱，今年的新作是「黑色行動4」，而新作的背景戰場則現代戰爭背景。具體動視則還沒有給出回應，我們也將密切關注後續的相關消息。
更多相關資訊請關注：使命召喚14：二戰專題
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