《戰錘：末世鼠疫2》A測試玩演示 "實錘"混沌與鼠怪北京新浪網 (2018-02-17 01:37)
背景設定在戰錘世界觀中的多人合作遊戲《戰錘：末世鼠疫》將在今年迎來來遊戲的續作《戰錘：末世鼠疫2（Warhammer: Vermintide 2）》，之前這部續作也已針對部分玩家開啟了一次A測。至於現在遊戲A測的遊戲內容，我們遊俠網則在這裏為大家帶來國外油管頻道GameWatcher放出的相關試玩視頻：
《戰錘：末世鼠疫2》A測試玩
在試玩視頻中，我們看到之前遊戲的A測之開放了兩位英雄，這兩位英雄則分別是遊戲前作中的騎士和精靈中的細分職業英雄，這也符合之前官方公佈的，本作中不同陣營中的英雄將有不同的職業技能的英雄種類，供玩家選擇。具體為5位不同陣營英雄，15條職業路線。
而在敵人方面，我們也看到了本作中將新引進的混沌勢力中的各種兵種。在遊戲的畫面、界面UI等方面我們看到本作也有很大的改善。目前遊戲已經確認將在今年的3月8號發售。遊戲本體預售價優惠10%，為79元。更多遊戲詳情大家可以在遊戲的Steam商店頁面看到。
更多相關資訊請關注：戰錘：末世鼠疫2專題
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