《黑手黨3》開發工作室Hangar13已確認裁員 系列可能就此雪藏北京新浪網 (2018-02-17 01:37)
雖然之前《黑手黨3》開發工作室Hangar 13有擴充人員的招聘，但目前來看，在《黑手黨3（Mafia III）》這部遊戲遭到滑鐵盧之後，Hangar 13最終難逃裁員的命運。近日，外媒Kotaku對此事做了相關報導，表示Hangar 13近期已經有大幅裁員。
之後這條報導也得到了Hangar 13母公司2K的回應，確認了工作室目前已經裁去了部分員工，具體數量則並未透露。2K表示此舉是為了確保工作室目前的資源能合理運用到其長期發展計劃中。同時2K也表示，此次減員不會削弱其目前項目的開發能力。
《黑手黨3》雖然塑造出了美國60年代路易斯安那州的社會景象，但遊戲在玩法上則出現了眾多問題：任務重複度過高、關卡設計簡單缺乏深度。
雖然《黑手黨3》在外界評價上非常失敗，但據2K母公司Take-Two的財報，遊戲在發售首周就銷量超過了450萬套，成為2K史上銷售最快的遊戲，而由於沒有了《黑手黨3》這樣級別的遊戲發售的發售，Take-Two的剛剛過去的3季度財務中收入就減少了1億美元。
【遊俠網】《黑手黨3》試玩Demo預告片
目前來看，在本作遊戲評價太低的情況下，2K方面也不願意再去冒險做個這個系列的新作。而《黑手黨》這個系列也需要再醞釀幾年，才能有望出新作了。
更多相關資訊請關注：黑手黨3專題
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