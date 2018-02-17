《真三國無雙8》曝袁術人設圖 眾叛親離的短命皇帝！北京新浪網 (2018-02-17 01:37)
《真三國無雙8》最後的人設圖正在陸續公佈中，日前官方公佈了三國中非常有名的人物，也是遊戲中重要NPC的袁術的人設圖，一起來看看吧！
袁術出身於東漢四世三公名門之家，家族為四世三公的汝南袁氏，是司空袁逢之嫡次子。傳說他出生的時候，神仙託夢給他母親，說她懷中的孩子有一段天命在身。
袁術一直認為袁姓出自於陳，陳是舜之後，以土承火，得應運之次。又以為讖文雲：「代漢者，當塗高也。」說的就是自己，故袁術獲得玉璽后，常有稱帝的野心和意圖。後來他在壽春稱帝，被天下諸侯群起而攻之，眾叛親離之後嘔血而死。
《真三國無雙8》官方表示：關於NPC袁術，我們借鑒了他僭稱皇帝的歷史，把他設計成小人得勢，竭力美化自我的造型。厚底鞋則為了滿足他居高臨下藐視他人的心理。在整個設計中隨處可見他極其在意自身形象的特點。
《真三國無雙8》袁術渲染圖
《真三國無雙8》袁術常服造型
更多相關資訊請關注：真三國無雙8專題
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- CHANEL 香奈兒經典雙C LOGO雙色水鑽鑲嵌造型墜飾項鍊(銀)
- TIFFANY&Co. INFINITY 無限的愛 925純銀手鍊
- 【TAISH】經典都會普普風L型獨立筒沙發組(可左可右)
- City Diamond引雅 『敬永恆-50分』鑽墜耳環套組-梅花物語B
- 【W&M】FIT 城市健走族透氣綁帶健塑鞋 女鞋(紫)
- 【Margaret】簡約設計獨立單人沙發(5色皮革)
- HERMES Clic H LOGO琺瑯細版手環(PM-橘X金)
- 【H-CT】立體鱷魚紋設計真皮長夾手提包(BLD112-1-Z)
- CHANEL BOY系列菱格粒紋牛皮霧金釦壓邊暗釦中夾(黑色)
- Maslow-精選 獨立筒床墊-雙人加大(M)
我國科學家突破快速抗抑鬱研究 安全特效藥有望研發【北京新浪網】
Steam農曆新年特賣啟動 數千遊戲打折狂吸壓歲錢【北京新浪網】
Pal-V又來畫餅 飛行汽車將再次登陸日內瓦車展【北京新浪網】
該來的總會來 《閃亂神樂：沙灘戲水》PC版公佈【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》