《真三國無雙8》最後的人設圖正在陸續公佈中，日前官方公佈了三國中非常有名的人物，也是遊戲中重要NPC的袁術的人設圖，一起來看看吧！

袁術出身於東漢四世三公名門之家，家族為四世三公的汝南袁氏，是司空袁逢之嫡次子。傳說他出生的時候，神仙託夢給他母親，說她懷中的孩子有一段天命在身。

袁術一直認為袁姓出自於陳，陳是舜之後，以土承火，得應運之次。又以為讖文雲：「代漢者，當塗高也。」說的就是自己，故袁術獲得玉璽后，常有稱帝的野心和意圖。後來他在壽春稱帝，被天下諸侯群起而攻之，眾叛親離之後嘔血而死。

《真三國無雙8》官方表示：關於NPC袁術，我們借鑒了他僭稱皇帝的歷史，把他設計成小人得勢，竭力美化自我的造型。厚底鞋則為了滿足他居高臨下藐視他人的心理。在整個設計中隨處可見他極其在意自身形象的特點。

《真三國無雙8》袁術渲染圖

《真三國無雙8》袁術常服造型

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