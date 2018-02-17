《逃離塔科夫（Escape from Tarkov）》這款遊戲早先已經對預購遊戲的玩家開啟了測試。這款俄羅斯工作室BattleState工作室開發的硬核射擊遊戲，在之前就憑藉其強大的改槍系統獲得了眾多玩家的關注。那麼究竟這款目前究竟有哪些槍械武器呢？在這裏，我們就為大家帶來國外油管頻道PC Gaming Videos製作的遊戲全部武器展示視頻：

《逃離塔科夫》目前已知全武器展示

視頻中作者總共為我們展示了目前遊戲引進的20多把槍械無疑的普通射擊表現和加裝消音器后的表現。可以看出遊戲在槍械的建模、槍聲的模擬以及准鏡的還原等方面做得還是相當到位的。

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