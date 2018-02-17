《合金裝備：倖存》測試版官方正版分流下載發佈！北京新浪網 (2018-02-17 01:37)
遊戲名稱：合金裝備：倖存
英文名稱：Metal Gear Survive
遊戲類型：動作遊戲ACT
遊戲製作：KONAMI
遊戲平台：PS4,XBOX ONE,PC
遊戲語言：英文
發售日期：2018-02-20
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【遊戲介紹】
《合金裝備：倖存（Metal Gear Survive）》講述了幾位被吸入蟲洞中的士兵來到異世界面對成群喪屍的求生故事。就像遊戲中名字提及的那樣，這部帶有外傳性質的遊戲主打生存求生，玩家需要使用弓箭狩獵動物、收集物資，建設防禦工事抵擋喪屍大軍的入侵等等。
【遊戲截圖】
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