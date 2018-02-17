《刺客信條：起源》精美延時攝影 展示絕美畫面效果北京新浪網 (2018-02-17 01:37)
在最新的刺客信條作品《刺客信條：起源（Assassins Creed: Origins）》中，育碧通過精美的場景塑造為我們呈現了一場古埃及之旅。而我們遊俠網則在這裏，通過國外油管頻道CHM Tech製作的一部遊戲延時攝影視頻，再次和大家一起領略遊戲的中眾多精美的場景畫面：
《刺客信條：起源》精美延時攝影
視頻中晝夜交替呈現的綠洲城鎮、沙漠金字塔以及繁華的大城市等場景，表現出了一個富有生機的遊戲世界以及遊戲超真實的畫面效果。我們也期待育碧能在接下來繼續通過這一系列的遊戲，為我們呈現更多世界各地的風景吧！對了《刺客信條：起源》PC版已在Steam的春節特賣開啟了33%的優惠，本體現價166元。
相關截圖：
更多相關資訊請關注：刺客信條：起源專題
更多相關討論請前往：刺客信條：起源論壇
更多相關資訊請關注：刺客信條：起源專題
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
我國科學家突破快速抗抑鬱研究 安全特效藥有望研發【北京新浪網】
Steam農曆新年特賣啟動 數千遊戲打折狂吸壓歲錢【北京新浪網】
Pal-V又來畫餅 飛行汽車將再次登陸日內瓦車展【北京新浪網】
該來的總會來 《閃亂神樂：沙灘戲水》PC版公佈【北京新浪網】