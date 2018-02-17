在最新的刺客信條作品《刺客信條：起源（Assassins Creed: Origins）》中，育碧通過精美的場景塑造為我們呈現了一場古埃及之旅。而我們遊俠網則在這裏，通過國外油管頻道CHM Tech製作的一部遊戲延時攝影視頻，再次和大家一起領略遊戲的中眾多精美的場景畫面：

《刺客信條：起源》精美延時攝影

視頻中晝夜交替呈現的綠洲城鎮、沙漠金字塔以及繁華的大城市等場景，表現出了一個富有生機的遊戲世界以及遊戲超真實的畫面效果。我們也期待育碧能在接下來繼續通過這一系列的遊戲，為我們呈現更多世界各地的風景吧！對了《刺客信條：起源》PC版已在Steam的春節特賣開啟了33%的優惠，本體現價166元。

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