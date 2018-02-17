在之前的報導中，我們知道萬代旗下的黑魂風新作《噬血代碼（Code Vein）》也將引進多人遊戲系統，同時遊戲中也將有多位重要的隊友角色，與玩家一起並肩作戰。而在近日，萬代則公佈了遊戲在這方面的相關情報以及大量的相關截圖。

據介紹，遊戲中玩家可以響應其他玩家在戰鬥困難時發出的求援，一起組隊友合作擊敗敵人，而玩家與玩家之間則可以通過一套手勢系統、表情以及語音指令系統與隊伍中的其他玩家進行交流。相關內容，在下面的截圖中有展示。

而在角色方面，此次官方公佈了遊戲中的兩位新角色：Karen（凱倫）和Cruz（科魯茲），據相關介紹，Karen（凱倫）是遊戲中另外一名角色路易斯（Louis）的姐姐，在遊戲中可以充當治療和支援角色；而Cruz（科魯茲）則是一位極強破壞力的女性角色。

《噬血代碼》目前定於今年在PC、PS4以及XboxOne平台發售。具體此次官方公佈的截圖如下：

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