喪屍題材遊戲雖然質量參差不齊，但這類遊戲歷來是層出不窮。而在今年自然也會有很多喪屍題材遊戲將與我們見面。至於具體有哪些，在這裏我們遊俠網則為大家帶來國外油管頻道Gameranx所做的，今年將發售的10部喪屍題材遊戲盤點：

視頻中依次出現的是：

《Dead Matter》

這是一款開放世界的喪屍題材生存遊戲，目前已經取得眾籌成功，並開啟了A測，支持單人模式和多人模式，玩家需要在喪屍世界中通過收集武器、資源以及建造求生據點生存下來。

《死亡島2》

這款2014年就公佈的遊戲，在今年能否發售還沒有定論。最近的一次是遊戲的發行商DeepSilver在去年表示遊戲並沒有死，還在製作。我們也期待這部初代就獲得不少玩家喜愛的遊戲能夠開發順利，在今年發售吧。

《消逝的光芒2》

目前這款遊戲還未正式公佈，但之前開發商表示其正在開發兩款遊戲，其中一款是魔幻題材的，而另一款則可能就是三年前發售的《消逝的光芒》續作。遊戲初代目前可以說不論在銷量還是在口碑上已經取得了很大的成功，並且開發商也在持續支持遊戲。但遊俠小編覺得這樣一款製作規模龐大的遊戲可能會在今年正式公佈，但發售或許要等到明年。

《求生之路：終章》

劇情向喪屍題材遊戲《求生走肉》即將在今年迎來系列的「大結局」。憑藉優秀的劇本，多樣化的劇情線選擇以及豐滿的角色塑造，給眾多玩家留下深刻印象的這個系列遊戲，終將走向劇終。開發商Telltale究竟將如何安排系列主角克萊門汀最後的命運，也非常值得關注。

《合金裝備：倖存》

雖然遊戲中玩家面對的敵人並不是喪屍，但其實遊戲本質上就是一款打喪屍的遊戲。也就是一款有著《合金裝備5》系統在加上生存、建造系統的喪屍題材遊戲，遊戲可玩性還是有的，但就是感覺在合金裝備的世界觀中，打喪屍有點怪怪的。

《白日噩夢：1998》

這是一款受到《生化危機1、2》啟發而製作的恐怖遊戲，遊戲在通過3D化的場景和現代的越肩視角射擊，塑造了類似生化危機初期作品的場景和氛圍。

《生化危機2》重製版

說到生化危機系列，很久之前就確認將重製的《生化危機2》到現在還沒有具體的消息，但從各種跡象來看，卡普空也似乎即將正式公佈這款遊戲。雖說很多玩家喜歡嘴上說卡普空炒冷飯，但真要來炒的時候，很多玩家依然是翹首以待。

《超殺：行屍走肉（Overkill』s The Walking Dead）》

雖然在很久之前就有傳聞，但直到去年年底這款遊戲才正式公佈。遊戲出自《收穫日》開發商旗下的Overkill小組，故事地點發生在美國的華盛頓特區，玩家可以扮演擁有不同技能的角色，在喪屍世界中求生。目前這款遊戲確定是在今年秋季發售。

《腐爛國度2》

憑藉初代遊戲豐富的生存、建造管理以及開放世界玩法獲得很多玩家喜愛的《腐爛國度》即將在今年迎來遊戲的續作，在本多中遊戲不僅將有更多廣闊的地圖、更豐富的敵人，而且還將加入備受玩家期待的合作模式。

《往日不再》

遊戲出自之前和頑皮狗有過深度合作的索尼第一方工作室Bend Studio，是一款地圖廣闊的劇情向喪屍題材遊戲。在遊戲之前放出的演示中，我們也可以看到遊戲還是有很多《美國末日》的影子。遊戲計劃是在今年初發售，但目前還沒公佈具體的發售日。

最後一款未列入此榜單的重磅遊戲是《美國末日2》，因為Gameranx預計這款遊戲很難在今年發售，再者遊戲雖然也有喪屍元素，但也並不算是一般意義上的喪屍遊戲。