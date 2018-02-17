《殺出重圍：人類分裂》中的離奇廁所

《DOOM》版「守望先鋒」

德雷克的神奇手槍

《賊海》中的真飛船

這是什麼梯子？

這顆手雷太值了！

這麼菜，狗都看不慣了

來我看你看頭有什麼毛病

開門，收人頭！

一開戰就掉線，育碧真的可以

索尼克·塞爾達

恐怖的穿牆外掛

C4應該這麼用

大神級護球操作

看《叛亂2》中的AI有多牛逼

《合金彈頭》算是把像素效果做到了極致

彩六大鎚的動態圖標

《戰地3》居然有這麼神奇的BUG

COD14中恐怖的自瞄外掛

《FIFA18》中大神級馬賽迴旋

《不義聯盟2》中地獄男爵霸氣的大招

《生化危機》1代到7代的變化

在南瓜上玩《DOOM》

動視給玩家的「驚喜」