狗年玩遊戲這麼菜 狗都看不下去了 動圖這都打不中？北京新浪網 (2018-02-17 01:38)
《殺出重圍：人類分裂》中的離奇廁所
《DOOM》版「守望先鋒」
德雷克的神奇手槍
《賊海》中的真飛船
這是什麼梯子？
這顆手雷太值了！
這麼菜，狗都看不慣了
來我看你看頭有什麼毛病
開門，收人頭！
一開戰就掉線，育碧真的可以
索尼克·塞爾達
恐怖的穿牆外掛
C4應該這麼用
大神級護球操作
看《叛亂2》中的AI有多牛逼
《合金彈頭》算是把像素效果做到了極致
彩六大鎚的動態圖標
《戰地3》居然有這麼神奇的BUG
COD14中恐怖的自瞄外掛
《FIFA18》中大神級馬賽迴旋
《不義聯盟2》中地獄男爵霸氣的大招
《生化危機》1代到7代的變化
在南瓜上玩《DOOM》
動視給玩家的「驚喜」
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