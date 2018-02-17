據最新數據顯示，2月16日大年初一春節檔單日票房記錄突破13億元人民幣，一舉超越2017年大年初一創下的8億單日票房。同時該數據一舉打破了全球單一市場單日票房記錄，此前北美市場在2015年12月18日創下了1.37億美元（約8.7億元人民幣）的單一市場單日票房記錄。

此次在大年初一上映的電影當中，排名前五名的作品是《捉妖記2（Monster Hunt 2）》《唐人街探案2（Detective Chinatown 2）》《西遊記女兒國》《紅海行動》和《熊出沒·變形記》。其中《捉妖記2》單日票房高達5.55億，佔到了首日票房的42.1%，創造了全新的中國影史單日票房記錄和華語電影單日票房記錄，並進入了全球單一市場單日票房TOP5。

《捉妖記2》實時票房破7億

《唐人街探案2》首日票房為3.43億，《西遊記女兒國（The Monkey King 3）》為1.68億，《紅海行動（Operation Red Sea）》為1.27億，動畫電影《熊出沒·變形記（Boonie Bears : The Big Shrink）》為7547萬。

在排片比上，《捉妖記2》佔到了36.6%，《唐人街探案2》達到了25.8%，五部電影的拍片比達到了95%以上。

《唐人街探案2》實時票房破4億

截至截稿前，大年初二實時票房數據為4.23億，《捉妖記2》《唐人街探案2》勢頭持續強猛，分別取得單日票房第一、第二名，《紅海行動》超越《西遊記女兒國》暫列第三名，《熊出沒·變形記》以微弱的差距位列第五名，這五部電影的拍片比達到了96.3%。

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王正，IGN中國的遊戲編輯。曾覽三國群雄，大話西遊仙蹤。把盞金瓶酒，似夢似幻似空。未醒，未醒，那堪紅樓春風。