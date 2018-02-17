微軟《帝國時代：終極版》老遊戲秘籍依然可用北京新浪網 (2018-02-17 01:46)
去年是微軟帝國時代發佈20周年，《帝國時代：終極版》於去年夏天正式公佈，原定於10月發售的它在開賣前夕宣布跳票，不過日前這款4K重製后的20年經典大作終於迎來了新的發售日期：2018年2月20日。
《帝國時代：終極版》將支持4K解析度，Xbox Live 在線多人遊戲、音軌重製錄入了全新的管弦樂，每個任務都加入了新的戰役敘述，還有諸如建築破壞物理效果、圈選兵種更多，人口上限提升至250-300等內容。
遊戲早在去年就已經上架了Win 10國區商店，售價67元，早些時候在ChinaJoy2017上微軟曾確認，《帝國時代：終極版》將會自帶簡體中文，目前頁面還未更新發售日期。
如果你是喜歡用秘籍玩遊戲的帝國時代老玩家，有個消息想必會讓你很開心，據國外媒體測試正式，1997年版本的遊戲秘籍在本作中依然適用，例如Pepperoni Pizza（+1000食物）或者Coinage（+1000金幣）等秘籍仍然可以工作。
此外還有一些秘籍可用於運動和自定義場景，具體包括如下：
—— Gaia: 控制地圖上的所有動物，但失去對玩家陣營的控制。
—— BIGDADDY：產生一輛汽車（造成300點傷害）。
—— BIG MOMMA - 產生一輛白色汽車（造成50點傷害）。
—— STORMBILLY - 產生一個機器人/機器人/ T-1000的東西
—— POW - 在三輪車上產生一個嬰兒。
—— E = MC2 TROOPER - 衍生一名士兵，發射核彈，減去蘑菇雲
—— KING ARTHUR - 將NPC鳥變成龍。
—— PHOTON MAN - 用激光槍產生「太空騎兵」。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【FairLady】性感透膚T字紗網高跟鞋(卡其)
- 【Homelike】麗緻3.5尺獨立筒床組-單人(四色可選)
- 【美佳居】45DX120WX180H公分-六層金屬鐵線網架/置物架(附6
- LONGCHAMP Le Pliage Fantaisie系列迷彩印花短把側背/手提
- 【義大利La Belle】美學素雅雙人四件式被套床包組(甜粉)
- 【GREEN PHOENIX 女鞋】BIS-VITAL 86黑白格紋套入式進口手
- BOTTEGA VENETA 經典編織小羊皮雙層長夾(深藍黑色)
- 【La new】輕量高曲折涼鞋(女222060310)
- GUCCI Blooms系列花卉雙G LOGO卡夾/零錢包(藍)
- 【美佳居】45X120X180公分-三層鐵線網型-單桿吊衣架-素雅白
我國科學家突破快速抗抑鬱研究 安全特效藥有望研發【北京新浪網】
Steam農曆新年特賣啟動 數千遊戲打折狂吸壓歲錢【北京新浪網】
Pal-V又來畫餅 飛行汽車將再次登陸日內瓦車展【北京新浪網】
該來的總會來 《閃亂神樂：沙灘戲水》PC版公佈【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》