去年是微軟帝國時代發佈20周年，《帝國時代：終極版》於去年夏天正式公佈，原定於10月發售的它在開賣前夕宣布跳票，不過日前這款4K重製后的20年經典大作終於迎來了新的發售日期：2018年2月20日。

《帝國時代：終極版》將支持4K解析度，Xbox Live 在線多人遊戲、音軌重製錄入了全新的管弦樂，每個任務都加入了新的戰役敘述，還有諸如建築破壞物理效果、圈選兵種更多，人口上限提升至250-300等內容。

遊戲早在去年就已經上架了Win 10國區商店，售價67元，早些時候在ChinaJoy2017上微軟曾確認，《帝國時代：終極版》將會自帶簡體中文，目前頁面還未更新發售日期。

如果你是喜歡用秘籍玩遊戲的帝國時代老玩家，有個消息想必會讓你很開心，據國外媒體測試正式，1997年版本的遊戲秘籍在本作中依然適用，例如Pepperoni Pizza（+1000食物）或者Coinage（+1000金幣）等秘籍仍然可以工作。

此外還有一些秘籍可用於運動和自定義場景，具體包括如下：

—— Gaia: 控制地圖上的所有動物，但失去對玩家陣營的控制。

—— BIGDADDY：產生一輛汽車（造成300點傷害）。

—— BIG MOMMA - 產生一輛白色汽車（造成50點傷害）。

—— STORMBILLY - 產生一個機器人/機器人/ T-1000的東西

—— POW - 在三輪車上產生一個嬰兒。

—— E = MC2 TROOPER - 衍生一名士兵，發射核彈，減去蘑菇雲

—— KING ARTHUR - 將NPC鳥變成龍。

—— PHOTON MAN - 用激光槍產生「太空騎兵」。