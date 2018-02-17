原標題：第54屆慕尼黑安全會議開幕

新華社慕尼黑2月16日電（記者袁帥 任珂）第54屆慕尼黑安全會議（慕安會）16日在德國南部城市慕尼黑開幕。中東地緣危機、軍備控制、朝核問題等成為會上各方關注重點。

慕安會主席沃爾夫岡·伊申格爾在開幕講話中表示，國際社會當前發展與風險共存。世界各國交往日益密切，但也存在更多的矛盾和衝突。

德國國防部長馮德萊恩在開幕式上說，確保地區局勢的和平與穩定，不能僅僅依靠軍事手段，而應通過在動亂地區建立穩定的政治、經濟秩序來實現。他表示，德國支持加強聯合國的作用，支持強化國際組織作用，打破動亂地區的惡性循環，這也是德國從難民危機中得到的教訓。

本屆慕安會將從16日持續至18日，與會者約500人，包括聯合國秘書長古特雷斯、北約秘書長斯托爾滕貝格、歐盟委員會主席容克、英國首相特雷莎·梅、烏克蘭總統波羅申科及美、俄、德、法等多國外交部長和國防部長。中國全國人大外事委員會主任委員傅瑩作為中方代表參會。

慕尼黑安全會議始於1963年，前身為以跨大西洋夥伴關係為重點議題的「國際防務大會」。隨著全球化進程的發展，慕尼黑安全會議近年來已成為全球高規格的安全政策論壇。