日期:2月17日，英超聯賽官方宣布曼城球員阿圭羅當選英超聯賽1月份最佳球員。

在曼城1月份的比賽中，阿圭羅共出戰4場比賽。阿KUN在1月攻入5球並送出1次助攻，幫助曼城隊取得3勝1負的戰績。

除了曼城前鋒阿圭羅之外，其他入選1月最佳球員提名的還有德布勞內（曼城）、埃里克森（熱刺）、維爾通亨（熱刺）、阿扎爾（切爾西）、威爾遜（伯恩茅斯）。