日期:2月17日，曼聯主帥穆里尼奧參加足總杯客戰哈鎮的新聞發佈會。在新聞發佈會上，穆帥也談到了目前博格巴的傳言。

轉會

我認為你們媒體說的話都很漂亮，因為當你們提出了大量的猜測時候，其實也就是在撒謊。我接受你們的話，並且可以代表博格巴的立場說話，這沒有問題。博格巴也承認了他最近踢得不好，但這是事情的全部，如果你想繼續談論這個事，可能又是一個新的謠言。之後你可以又提出一些所謂有意義的推測，但我們現在聽到的大多數信息都是負面的。

我和博格巴之間沒有任何問題，但沒有必要跟你們透漏我和球員之間的談話細節，這是我和球員之間的事情。那些說我們關係不好、已不再溝通、站在對立面、以及他不想再為球隊效力的這些說法簡直就是彌天大謊。客觀的來說，我們都知道最近的幾場比賽，博格巴發揮欠佳，但是到此為止了。現在是如何提高他的發揮水平是我和他的問題。你們也不要繼續散布謠言了。

位置

討論博格巴位置問題太荒謬。我不想和評論員們討論這些東西。我也希望你們來告訴我，在對陣紐卡斯爾，博格巴踢的是2個6號位和一個8號位中的哪個？還是2個8號位和1個10號位中的一個？」

博格巴踢的是左邊的8號位，在單6號馬蒂奇前面，另一個8號衛林加德身邊。而博格巴最愛的是陣型和位置就是433中的左中場8號位。所以有些人就自然而然的說博格巴表現不好，並且他們還拿著不菲的工資。

傷病

博格巴本賽季受到傷病困擾，他之前傷得很重，差點進行了和巴薩的登貝萊一樣的手術。不過最終診斷他不用做手術，採取保守治療的手段即可。博格巴在受傷前後都曾打出過現象級的表現，那段時間可能是他本賽季表現最好的時候，當然也是球隊表現最好的時候。他缺席了很多比賽，現在也找不到最佳狀態。

球隊需要博格巴高水平發揮，所以當他表現不好的時候，球隊的整體水平也會受到影響。當然，每支球隊對會有核心球員發揮不佳的時候。所以你們也就不用就此再散步我們要賣博格巴的傳言了。你們說了就會有人信。有些媒體我也看過很多年了，他們的名字其實就代表『謊言』，這樣的影響很不好。另外明天博格巴會上場參賽。

（安然是正太）